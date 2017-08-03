СМИ узнали об отсутствии заявления Малахова на увольнение

Телеведущий Андрей Малахов пока не подписывал заявление об увольнении с Первого канала. Об этом в четверг, 3 августа, со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщает ТАСС.

Как утверждается в материале информационного агентства, несмотря на то, что между членами съемочной группы «Пусть говорят» действительно произошел конфликт, предсказать будущее передачи невозможно. По словам одного из источников, все может проясниться 9-10 августа, когда Малахов вернется из отпуска.

«Заявление он не писал. Кастинга нет. У канала всегда есть кем заменить, на случай чего», — подчеркнул собеседник агентства. При этом он отметил, что ничего исключать нельзя.

31 июля российский журналист Егор Максимов сообщил в Twitter о том, что Малахов готовится к уходу с Первого канала ради работы на ВГТРК. Информацию также подтвердил главный редактор «Р-Спорт» Василий Конов, назвав переход «фактом и главной трансферной сенсацией телевизионного межсезонья».

В ВГТРК же заявили, что переход Малахова «физически не может случиться», поскольку руководство на данный момент находится в отпуске.