Появился выпуск «Пусть говорят» с новым ведущим

Свежий выпуск «Пусть говорят», посвященный карьере Андрея Малахова, вышел в эфир Первого канала, передает РИА Новости. Его, как и анонсировалось ранее, провел Дмитрий Борисов.

Сообщается, что гости студии обсудили время, когда программу вел Андрей Малахов. В начале передачи Борисов объявил, что телезрители станут свидетелями развязки «самой главной интриги сезона».

«Кого только пресса за эти дни не записала в претенденты на его место. Но поскольку в этом контексте чаще всего звучало мое имя, то, пожалуй, этот эфир начну я, а там посмотрим», — сказал ведущий.

Также 14 августа пресс-служба Первого канала разослала релиз, в котором пообещала, что интрига «кто будет вести "Пусть говорят" в новом сезоне? Андрей Малахов или...?» будет раскрыта в передаче, которая выйдет вечером 14 августа.

По данным СМИ, пилотные выпуски «Пусть говорят» также записывали с красноярским телеведущим Александром Смолом, еще одним претендентом на место Малахова называют ведущего Дмитрия Шепелева.