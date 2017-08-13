Первый канал анонсировал новый выпуск «Пусть говорят» как главную интригу лета

Сайт Первого канала анонсировал новый выпуск программы «Пусть говорят» фотографиями телеведущих Андрея Малахова и Дмитрия Борисова, назвав предстоящее ток-шоу фразой «Пусть говорят: главная интрига лета».

Программа выйдет в эфир в понедельник в 19.50 по московскому времени.

12 августа стало известно, что Команда ток-шоу «Пусть говорят» покинула Первый канал. Продюсер передачи Наталия Галькович опубликовала на своей странице в Instagram видео, на котором сотрудники программы покидают телецентр «Останкино», неся свои вещи и картонную фигуру Малахова в натуральную величину.

Ранее источник на Первом канале сообщил, что ситуация с Малаховым должна окончательно проясниться в понедельник, 14 августа.