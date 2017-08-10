Алексей Панин согласился заменить Малахова на Первом за «хорошие деньги»

Скандально известный актер Алексей Панин заявил о готовности занять место ведущего Андрея Малахова на Первом канале. Об этом в четверг, 10 августа, сообщает Национальная служба новостей (НСН).

По словам Панина, он не будет отказываться от должности при условии, что ему предложат хорошие деньги. «Советский актер Николай Афанасьевич Крючков говорил, что отказываться от работы — грех. Я отказываюсь только в крайнем случае, когда у меня очень плотный график и я не могу развести проекты», — отметил актер.

Он также добавил, что его участие в том или ином проекте зависит от художественной стоимости. «Это телевизионный коммерческий проект, и здесь все зависит от денег», — подытожил он.

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Слухи об уходе Малахова с Первого канала появились в конце июля. Изначально СМИ писали, что у него произошел конфликт с продюсером Натальей Никоновой, которая в мае после долгого перерыва вернулась к работе над программой «Пусть говорят». Источники сообщали, что Малахов выступал против новой концепции развития телепроекта, предложенного Никоновой.

В начале августа Малахов, до сих пор не подтверждавший свой уход с Первого канала, прокомментировал ситуацию. «Я сейчас на яхте у друзей. И я уже принял решение», — заявил он. Что именно имел в виду Малахов, не уточняется.