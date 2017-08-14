«Журналистика мертва, а телевидение — отстой»

До начала нового телевизионного сезона остается две недели, а Первый канал продолжает поддерживать интригу вокруг ухода Андрея Малахова. СМИ гадают, кто займет его место в «Пусть говорят». В числе главных претендентов называют Дмитрия Борисова, Дмитрия Шепелева и Александра Смола. Уже известно, что ближайший эфир «Пусть говорят», посвященный прощанию со звездным телеведущим, проведет Борисов, но, по некоторым данным, окончательное решение по преемнику пока не принято. «Лента.ру» изучила тех, кто может прийти на смену Малахову.

Дмитрий Борисов

Дмитрий Борисов родился в семье молодых филологов, которые вместе учились в Черновицком университете на Украине. После чернобыльской катастрофы Борисовы переехали в Литву, жили на севере страны, а затем перебрались в Москву.

По признанию телеведущего, в детстве он почти не смотрел телевизор, свободное время проводил за книгами. Зато любил радио. В доме Борисовых постоянно звучало «Эхо Москвы». Еще в школе он понял, что хотел бы работать на радиостанции, и в 15 лет написал главному редактору «Эха» Алексею Венедиктову. Подросток предложил главреду концепцию новой передачи. Идею не поддержали, но Борисова приняли на практику. В то время Андрей Малахов запускает на Первом канале «Большую стирку».

Вместе с Александром Плющевым Борисов ведет программу «Аргентум» о музыке и шоу-бизнесе. Позже начинает заниматься новостями, оттачивает дикцию. После пяти лет работы на радио Борисов, тогда еще студент, идет на кастинг Первого канала. Его берут ведущим утреннего эфира, как в свое время и Малахова. Работу на Первом он совмещает и с учебой, и с «Эхом».

Постепенно ему отдают дневные и вечерние эфиры. В 2008 году канал награждает 23-летнего Борисова корпоративной премией как лучшего ведущего новостей, а спустя три года он начинает вести главную программу новостного будничного эфира — «Время». Параллельно участвует в некоторых развлекательных проектах, вместе с Малаховым ведет благотворительные марафоны и эфиры о зимних Олимпийских играх в Сочи. Из последних профессиональных достижений телеведущего — почти четырехчасовой эфир с участием Владимира Путина, в ходе которого президент отвечал на вопросы россиян.

A post shared by Dmitry Borisov Дмитрий Борисов (@ddborisov) on Jun 15, 2017 at 1:45pm PDT

Вот уже несколько лет Борисов работает на два фронта: ведет новости на Первом и исполняет обязанности генпродюсера компании «Первый канал. Всемирная сеть» — подразделения, которое отвечает за распространение за рубежом цифровых телеканалов линейки Первого, так называемого «цифрового телесемейства». До того как занять эту должность, он был причастен к запуску цифрового вещания Первого канала на Дальнем Востоке, а также участвовал в запуске цифрового телеканала «Бобер». Помимо «Бобра», в «цифровое телесемейство» входят каналы «Время», «Дом кино», «Дом кино Премиум «Музыка Первого» и «Телекафе». При Борисове компания обзавелась детским познавательным каналом «О!» и анонсировала скорый запуск канала о путешествиях.

Борисов любит социальные сети. По его словам, соцсети позволяют ему получить разрядку, необходимую после жестких условий работы в кадре. Он публикует много личных фотографий в Instagram, Twitter и «ВКонтакте». В 2011-м даже удостоился премии «Блог Рунета» за лучший микроблог журналиста.

Кроме того, он ведет профиль своего пса той-терьера. У питомца Борисова больше тысячи подписчиков.

Niagara Falls #traveller #dog #pets #baylis_hotdog #russiantoy #toyterrier #water #niagarafalls A post shared by Baylis HotDog (@baylis_hotdog) on Oct 19, 2014 at 5:10am PDT

Борисов дружен с семьей Малахова и регулярно публикует совместные с ними фото в Instagram. В профиле жены Малахова Натальи Шкулевой также есть снимки, рассказывающие о совместном времяпрепровождении.

Пока муж работает. Я и Дима @ddborisov на спорте💪🏻 A post shared by Natasha Shkuleva (@natashashkuleva) on Sep 16, 2015 at 11:59am PDT

Спустя два дня после возникновения слухов об уходе Малахова с Первого канала, 2 июля, Борисов появился у Елены Малышевой в программе «Здоровье». Выпуск был посвящен теломерам и способам продлить жизнь. Программу превратили в презентацию Борисова, отдельно отмечалось, что он совмещает две работы, но не собирается уходить из новостей.

Он и раньше подчеркивал, что для него важно остаться в этом сегменте. «Можно представить себе новостного ведущего, который перешел в развлекательную сферу. Но даже самого хорошего развлекательного ведущего трудно представить в эфире программы новостей. Из новостей в развлекательную сферу перейти очень легко. А вернуться невозможно», — говорил Борисов в 2013 году.

Дмитрий Шепелев

Родился и учился в Минске. Как и Борисов, довольно рано пошел в журналистику, уже в девятом классе устроившись на белорусское телевидение в программу «5х5».

Во время учебы в старших классах Шепелев прошел школу телеведущих, где познакомился с программным директором популярной радиостанции «Альфа радио». Тот предложил ученикам записать разговорную подводку и продемонстрировать свои таланты. Дмитрий справился с заданием. Спустя полгода, уже студентом журфака БГУ, получил место на радиостанции. Радио совмещал с телевидением (работал на ОНТ), а также вел мероприятия в ночных клубах.

Видео: Vitaliy Grekovich / YouTube

Карьера Шепелева в Белоруссии быстро шла в гору. Он вел утренние эфиры, брал интервью у мировых музыкальных знаменитостей, первым комментировал церемонию «Грэмми» в Белоруссии. Начинающую 21-летнюю звезду заметили в соседней Украине и позвали работать на музыкальный канал «М1». В течение 4,5 лет Шепелев жил на две страны: неделю вел радиоэфиры в Минске, а неделю записывал телепередачи в Киеве.

Звездным часом для него был проект «Фабрика звезд-2», один из самых рейтинговых шоу в истории украинского телевидения, ставший кузницей кадров для российского шоу-бизнеса. Выпускниками той «Фабрики» были Регина Тодоренко и Владимир Дантес, ныне ведущие программы на телеканале «Пятница». Среди финалистов — Николай Бортник, больше известный как Макс Барских.

Шепелев начинает вести еще несколько программ на Украине, а в 2008 году 25-летнего телевизионщика зовут на Первый канал. Поначалу он ведет передачу «Можешь? Спой», а потом получает проект за проектом: ему поручают работу в гринруме «Евровидения-2009», он ведет «Достояние республики», «Минуту славы» и другие рейтинговые передачи на Первом.

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В июне 2015 года умерла гражданская жена Шепелева Жанна Фриске. За этим последовал скандал вокруг пропавших миллионов, собранных «Русфондом» на лечение певицы от рака. Разборки между телеведущим и семьей Фриске превратились в реалити-шоу — стороны осыпали друг друга взаимными обвинениями в растратах и махинациях. А самого Шепелева на Первом канале было все меньше и меньше. Уже в ноябре 2015 года передача с его участием запускается на СТС, в 2016-м становится известно, что Первый сворачивает «Достояние республики».

Шепелев возвращается в эфир Первого в июле 2017-го с проектом «На самом деле», где противоборствующие стороны выясняют отношения, будучи подключенными к полиграфу. Концепция не нова: аналогичную программу «Детектор лжи» Малахов вел на канале несколько лет назад, но особой зрительской любви она не снискала. Правда, в отличие от малаховского шоу, в студию к Шепелеву приходят исповедоваться российские знаменитости.

Кадр: Пусть говорят / YouTube В преддверии премьеры «На самом деле» Дмитрий Шепелев прошел детектор лжи для программы «Пусть говорят». Телеведущему вновь задавали вопросы о Жанне Фриске и судьбе денег, которые предназначались на ее лечение.

Канал обернул скандал с участием Шепелева себе на пользу. Запуск нового проекта сопровождался промороликами с Шепелевым, начинающихся словами: «Я пережил смерть любимой и знаю, как бывает больно на самом деле. Я прошел через осуждение толпы и понимаю, каково это, когда только тебе известно, что было на самом деле».

По одной из версий, студию Малахова займет именно Шепелев. Однако от источников на канале известно, что в съемках пилотных выпусков «Пусть говорят» уже без Андрея Малахова он участия не принимал.

Александр Смол

Зато они утверждают, что на роль ведущего «Пусть говорят» пробовали сотрудника красноярской телекомпании ТВК Александра Смола, о котором страна узнала только этим летом.

Смол — самая дерзкая кандидатура на замену Малахову из всех вышеперечисленных. Он никогда не работал на федеральном телевидении и, в отличие от осторожных коллег с центральных каналов, не стесняется выражать свою гражданскую и политическую позицию, а главное — хайпить. Благодаря этому он и прославился в сети.

В июльском утреннем эфире ТВК он поглумился над депутатами красноярского законодательного собрания, в два раза увеличившими себе зарплату. Смол поаплодировал сам и попросил похлопать людей за кадром, произнес гневно-сатирическую тираду в лучших традициях стендапа. Такого от телеведущего не ожидал никто.

До конца непонятно, чьей идеей было преподнести новость именно так — редакторов или самого Смола, но его двухминутное выступление моментально стало вирусным, а ведущий снискал уважение коллег-федералов.

Видео: Телекомпания ТВК / YouTube

Смол, привыкший к тому, что ни законодательные, ни исполнительные власти региона не реагируют на критику СМИ, был приятно удивлен: буквально через неделю хайп вокруг него принес плоды. Красноярские депутаты отменили решение по увеличению своих окладов.

На волне популярности Смол решил вести собственный канал на YouTube. Он и прежде записывал видеообращения в Instagram, но теперь его выступления стали развернутыми. В первом ролике он попытался объяснить, почему телевидение в России никто не смотрит. Хотя на самом деле это не так: по статистике ТВ по-прежнему — главный источник новостей для россиян, как выяснилось в июле, и для молодежи в том числе.

Видео: Александр Смол / YouTube

Ведущий убежден, что «журналистика мертва, а телевидение — отстой», потому что на ТВ врут и пичкают зрителей политикой. Смол, тоже уставший от непроходимой политики, собирается создавать контент «для людей».