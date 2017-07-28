Первый канал неожиданно оказался главным источником новостей для молодежи

Большинство россиян — 72 процента — предпочитают Первый канал в качестве главного источника новостей по телевизору. Об этом свидетельствуют результаты опроса «Левада-Центра», опубликованные в пятницу, 28 июля.

При этом около 52 процентов респондентов оказались молодыми людьми в возрасте от 18 до 24 лет.

В тройку лидеров по популярности также вошли телеканалы «Россия-1» (его выбрали в качестве основного источника новостей 46 процентов россиян) и НТВ (40 процентов опрошенных). При этом «Россию-1» предпочитают 30 процентов молодежи, НТВ — 31 процент.

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Наименьшей популярностью у жителей пользуются телеканалы RT (1 процент) и «Настоящее время» (менее 1 процента).

При этом около 10 процентов участников опроса признались, что не смотрят новостные телепрограммы. Из них 26 процентов оказались молодыми людьми.

В феврале было опубликовано совместное исследование Google и Ipsos, согласно которому оказалось, что россияне в возрасте от 13 до 24 лет предпочитают проводить время в социальных сетях: около 42 процентов опрошенных назвали сайты главным источником информации. Телевидению отдали предпочтение лишь 27 процентов.

В конце прошлого года стало известно, что в 2016 году жители России в среднем стали на семь минут в день меньше смотреть телевизор и на 18 минут больше времени проводить в интернете со смартфонов.