Управлять телеканалом РБК станет бывший сотрудник НТВ

Новым управляющим директором канала РБК станет Игорь Полетаев, сообщает пресс-служба холдинга РБК.

Полетаев работал на РБК-ТВ, затем ушел на НТВ, где вел программу «Сегодня», а затем снова вернулся в медиахолдинг.

Накануне СМИ сообщили о том, что Муртазаев уходит с канала и из журналистики вообще. По данным источников, топ-менеджер намерен заняться собственным бизнесом. Сам он не комментировал информацию об уходе из холдинга, однако гендиректор РБК Николай Молибог заявил журналистам, что несколько месяцев назад Муртазаев предупреждал о возможном уходе, но согласился дождаться завершения сделки по продаже РБК.

СМИ также писали, что вслед за Муртазаевым канал покинет часть журналистов. Некоторые из них ушли в запланированный отпуск до конца лета, что является обычной практикой на телевидении. Однако раньше предполагалось, что отпуск будет короче.

«Мы действительно чуть увеличили запланированные летние отпуска сотрудникам "РБК ТВ", чтобы в случае если директор канала поменяется, ему и нам всем было легче входить в управление», — заявил Молибог «Ведомостям».

Бывшие «НТВ-шники» пришли на РБК-ТВ в сентябре 2016, после назначения Муртазаева управляющим директором. На руководящие позиции Александр Уржанов и Игорь Садреев (в разное время были шеф-редакторами новостного шоу «Центральное телевидение»).