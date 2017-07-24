«Недетский разговор с Путиным» набрал более шести миллионов просмотров в сети

Прямая трансляция разговора президента России Владимира Путина со школьниками, участвующими в образовательной программе центра «Сириус», собрала более шести миллионов просмотров в интернете. Об этом сообщает НТВ в понедельник, 24 июля.

По данным телеканала, пользователи могли наблюдать за беседой в прямом эфире на телевидении, на сайте канала, в мобильном приложении, а также в YouTube, «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

В беседе с президентом приняли участие более 800 школьников. Кроме того, Путин ответил на вопросы пользователей сети.

Прямая трансляция мероприятия собрала во «ВКонтакте» более трех миллионов просмотров, в «Одноклассниках» — более полутора миллионов просмотров.

В пятницу, 21 июля, в Сочи президент России Владимир Путин провел разговор с воспитанниками образовательного центра «Сириус». Беседа длилась более трех с половиной часов.