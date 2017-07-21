Интернет и СМИ
 

Путин рассказал об отсутствии цензуры в интернете

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Президент России рассказал об отсутствии цензуры в российском интернете, но отметил важность соблюдения законов. Об этом он поведал воспитанникам Образовательного центра «Сириус» в Сочи в пятницу, 21 июля. Трансляция встречи ведется на сайте телеканала НТВ.

«Я бы не говорил о цензуре, у нас вообще цензуры нигде нет. В Советском Союзе была цензура, она была официальная, даже соответствующие органы были, цензоры, они работали, это была их работа, они зарплату за это получали», — подчеркнул Путин, отвечая на вопрос о наличии цензуры в интернете.

В то же время, по словам российского лидера, в интернете «должно быть разрешено все, что не запрещено законом. Скажем, распространение наркотиков, пропаганда терроризма, так называемые группы смерти — подталкивание молодых людей к суициду и так далее. Это что, мы должны предоставить право всем безнаказанно заниматься этой деструктивной, по сути, преступной деятельностью? Нет конечно. Общество должно себя огородить от преступных посягательств. Поэтому здесь, в интернете, должны действовать такие же законы, как они действуют везде при регулировании общественной, государственной деятельности», — заключил Путин.

Ранее в пятницу Путин назвал три главные ценности в своей жизни. По мнению президента, это жизнь, любовь и свобода.

Трансляция «Недетского разговора с Владимиром Путиным» также ведется во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

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