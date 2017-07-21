Президент России назвал три главные ценности в жизни

Президент России Владимир Путин назвал жизнь, любовь и свободу своими главными ценностями. Об этом он рассказал в беседе с воспитанниками сочинского образовательного центра «Сириус» для одаренных детей. Трансляцию «Недетского разговора» ведет телеканал НТВ в пятницу, 21 июля.

Глава государства также отметил, что над каждой из этих позиций можно думать и рассуждать бесконечно. «Можно говорить о том, что такое жизнь, которая так ценна, — это биологическое состояние или интеллектуальное. Можно долго рассуждать по поводу того, что такое любовь — это отношения между мужчиной и женщиной, любовь к родителям, к Родине», — сказал он.

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Говоря о свободе, российский лидер подчеркнул, что она заканчивается там, где начинается нарушение свободы других людей.

21 июня Владимир Путин на встрече с классными руководителями выпускных классов школ признался, что считает воспитание первичным фактором полноценного развития человека. «Получить знания — это не просто, но это все-таки вторично по сравнению с воспитанием человека, с тем, чтобы он должным образом относился и к себе самому, и к своим друзьям, к семье, к Родине, — это абсолютно фундаментальные вещи и только на этой базе можно рассчитывать на то, чтобы человек стал полноценным», — отметил он.

Образовательный центр «Сириус» был создан несколько лет назад как место, где талантливые дети и подростки смогли бы учиться и работать над интересными для них темами под руководством ведущих ученых, спортсменов и деятелей искусства. Ежемесячно в центр приезжают около 600 детей. Идея центра состоит в том, чтобы, не отрывая школьников от привычной им среды (они продолжают учиться в своей школе, не переезжая в другой регион), показать, какой может быть учеба, в каком направлении они могут двигаться в своих занятиях и чего смогут добиться, если будут активно стремиться к поставленным целям, пишет indicator.ru.