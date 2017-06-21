Путин счел воспитание важнее образования для развития личности

Президент России Владимир Путин считает воспитание первичным фактором полноценного развития человека. Об этом он сказал на встрече с классными руководителями выпускных классов школ, передает ТАСС в среду, 21 июня.

«Получить знания — это не просто, но это все-таки вторично по сравнению с воспитанием человека, с тем, чтобы он должным образом относился и к себе самому, и к своим друзьям, к семье, к родине — это абсолютно фундаментальные вещи и только на этой базе можно рассчитывать на то, чтобы человек стал полноценным», — сказал глава государства. Он добавил, что школьные педагоги занимаются в том числе воспитанием.

Материалы по теме «Никто не узнает, что вы там придумали» Замминистра образования Александр Повалко о перспективах российских вузов

Российский лидер также положительно оценил инициативу одного из учителей вернуть в школы трудовое воспитание. «Но это не должно быть эксплуатацией», — подчеркнул он.

1 сентября 2016-го, во время встречи с учащимися гимназии №2 Владивостока Путин заявил, что человек, считающий себя лидером, не должен задирать нос и зазнаваться. Отмечалось, что он положительно оценил систему воспитания лидерских качеств в учебном заведении.