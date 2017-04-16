Путин поздравил россиян с Пасхой

Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан с праздником Пасхи. Об этом в воскресенье, 16 апреля, сообщается на сайте пресс-службы Кремля.

«Великий праздник Пасхи имеет особый нравственный смысл, несет в себе негасимый свет веры, наполняет сердца людей радостью, любовью, стремлением к добру. Пасхальные торжества, которые широко проходят по всей стране, обращают нас к многовековым традициям предков, способствуют утверждению в обществе непреходящих духовных ценностей и идеалов», — говорится в поздравлении президента.

Глава государства также отметил работу Русской православной церкви (РПЦ) и других христианских конфессий, направленную на решение социальных проблем. «И конечно, велика их роль в сохранении нашего богатейшего исторического, культурного наследия», — добавил Путин.

Президент присутствовал на праздничном ночном пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя, которое совершил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Согласно традиции, после полуночи патриарх и глава государства обменялись пасхальными подарками.