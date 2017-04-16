Путин и Медведев прибыли на ночную пасхальноую службу в храм Христа Спасителя

Президент Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев прибыли на праздничное ночное пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя. Об этом в воскресенье, 16 апреля, сообщает РИА Новости.

По его данным, на торжественной службе также присутствует супруга главы кабмина Светлана Медведева.

Совершает богослужение Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В храм Христа Спасителя пришли тысячи верующих.

«Интерфакс» отмечает, что, согласно традиции, после полуночи патриарх и руководители страны обмениваются пасхальными подарками.

В ночь на 16 апреля из Иерусалима в Москву спецрейсом в особой капсуле был доставлен благодатный огонь. Позднее его частицы передадут в другие города России, а также ближнего и дальнего зарубежья.

Как сообщает агентство, российский лидер в главные православные праздники посещает храмы: как правило, на Пасху он бывает в храме Христа Спасителя, а в Рождество посещает церкви за пределами Москвы. Премьер на эти религиозные торжества всегда приезжает в главный храм России.

16 апреля православные отмечают главный христианский праздник — Пасху, или Воскресение Христово. Он был установлен еще в апостольское время. В этот день верующие вспоминают воскресение из мертвых Иисуса Христа на третий день после распятия на кресте за грехи всех людей. В пасхальную ночь во всех православных храмах проходят праздничные службы.