В храме Христа Спасителя началась праздничная ночная пасхальная служба

Праздничная ночная пасхальная служба началась в храме Христа Спасителя — главном православном соборе России. Об этом в ночь на воскресенье, 16 апреля, сообщает РИА Новости.

На торжественное богослужение собралось несколько тысяч человек, возглавил его Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. «Желаю каждому из вас почувствовать особую радость от соприкосновения с Христом, воскресшим в эту ночь», — сказал он перед началом службы.

Кроме того, предстоятель Русской православной церкви сказал, что те, кто в эту ночь посещают храм, «знают, что на сердце особое состояние». По его словам, дело не в парадности службы или проникновенности пения хора. «Мы знаем, что даже в самых простых храмах, где нет такого торжества, как в кафедральных соборах, люди получают особую радость в сердце и живут с этой радостью», — сказал патриарх Кирилл.

Он призвал верующих в трудные минуты вспоминать о пасхальной радости и о благодати воскресения Христа.

Предстоятель РПЦ также поздравил верующих в странах ближнего и дальнего зарубежья. «Пусть его благодать, его сила, Христа победившего смерть, укрепляет нас в нашей вере и помогает идти по жизненному пути», — отметил он.

15 апреля благодатный огонь был доставлен из Иерусалима в Москву и передан в храм Христа Спасителя для проведения пасхальной службы.