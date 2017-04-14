Песков рассказал о планах Путина на Пасху

Президент России Владимир Путин традиционно примет участие в праздничном богослужении, посвященном Пасхе, в одном из православных храмов страны. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его слова в пятницу, 14 апреля, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Место, как правило, не анонсируем. Не буду и сейчас», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

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Путин регулярно посещает храмы во время главных церковных праздников. Как правило, на Пасху он остается в Москве, а Рождество встречает в церквях за пределами столицы.

Так, в прошлом году президент присутствовал на ночном пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя. Сразу после службы патриарх Московский и Всея Руси Кирилл подарил главе государства декоративные пасхальные яйца, изготовленные церковными ювелирами. Аналогичный презент от предстоятеля Русской православной церкви получили премьер-министр Дмитрий Медведев и его супруга Светлана.