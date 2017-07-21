Путин поведал об угрозе растаскивания бюджета при применении налоговых льгот

Все проблемы нельзя решать с помощью налоговых льгот, это может привести к растаскиванию бюджета. Об этом в пятницу, 21 июля, заявил президент России Владимир Путин в ходе разговора с воспитанниками образовательного центра «Сириус». Трансляцию «Недетского разговора» ведет телеканал НТВ.

«Что касается налоговых льгот, то это не самый лучший способ решения проблем. Проблем много, и если мы каждую эту проблему будем решать с помощью налоговых льгот, то мы просто растащим бюджет, он прекратит свое существование», — сказал президент.

Так он ответил на вопрос о возможности предоставления налоговых льгот для компаний, которые принимают на работу определенное число молодых специалистов.

При этом глава государства заявил, что для решения вопроса трудоустройства молодежи создана программа по работе с бизнесом и крупными компаниями.

«На это нацелена, скажем, работа Агентства по стратегическим инициативам. И с объединениями предпринимателей постоянно в контакте на этот счет», — подчеркнул Путин.

Трансляция «Недетского разговора с Владимиром Путиным» также ведется во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Ранее, 18 июля, глава думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров призвал парламентариев перестать одобрять все законопроекты о льготах, которые они рассматривают. «У нас вся налоговая политика превратилась в какую-то конкуренцию льгот. Уже названий этих льгот практически невозможно запомнить», — посетовал он (цитата по Rambler News Service).