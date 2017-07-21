Путин рассказал об осторожном отношении к биткоину

Российское руководство настороженно относится к биткоинам, поскольку криптовалюты недостаточно отрегулированы. Об этом в пятницу, 21 июля, заявил президент Владимир Путин в ходе разговора с воспитанниками образовательного центра «Сириус». Трансляцию «Недетского разговора» ведет телеканал НТВ.

«У нас есть биткоины и всякие другие валюты. Наше отношение сегодня к этому очень настороженное, потому что почти ничего не отрегулировано в этой сфере сегодня», — сказал глава государства.

Он также обратил внимание на то, что недавно на рынке криптовалют наблюдались большие колебания. «Это может привести к очень серьезным потерям для тех людей или структур, юридических лиц, которые вкладываются в эти валюты», — предупредил президент.

Таким образом Путин ответил на вопрос о том, как он относится к идее создания единой мировой валюты. По его мнению, эта идея хорошая, но труднореализуемая.

Трансляция «Недетского разговора с Владимиром Путиным» также ведется во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

2 июня зампред ЦБ Ольга Скоробогатова заявила, что Банк России начал работу над созданием национальной цифровой валюты. В мае ЦБ предложил классифицировать криптовалюты как цифровые товары. Ранее регулятор заявлял, что говорить о легализации оборота электронных валют, в том числе биткоинов, в России пока преждевременно.