Греф рекомендовал криптовалюты любителям казино

Глава Сбербанка Герман Греф сравнил криптовалюты с казино и не рекомендовал использовать их из-за высоких рисков. Об этом в четверг, 29 июня, сообщает ТАСС.

По его словам, волатильность курсов цифровых денег будет сохраняться из-за «незрелости» технологии. «Рекомендую играть в эту валюту только любителям казино. Можно выиграть, а можно проиграть», — сказал Греф.

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Но запрещать их тоже не нужно, считает председатель Сбербанка. «Государство почувствовало конкуренцию. И первое движение — запретить. Но я думаю, что остановить это будет невозможно. Более того, кто будет запрещать, тот будет проигрывать», — подчеркнул он.

19 июня газета «Ведомости» сообщила об ажиотажном интересе россиян к цифровым деньгам. В магазинах техники зафиксирован острый дефицит видеокарт из-за того, что пользователи все чаще начинают эмитировать на своих компьютерах криптовалюты.

2 июня зампред ЦБ Ольга Скоробогатова заявила, что Банк России начал работу над созданием национальной цифровой валюты.

В мае ЦБ предложил классифицировать криптовалюты как цифровые товары. Ранее регулятор заявлял, что говорить о легализации оборота электронных валют, в том числе биткоинов, в России пока преждевременно.