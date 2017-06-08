Росфинмониторинг поддержал создание национальной криптовалюты

Росфинмониторинг считает целесообразным создание национальной криптовалюты. Об этом в четверг, 8 июня, заявил замглавы ведомства Павел Ливадный, передает Rambler News Service.

При разработке соответствующего платежного инструмента Банком России и Минфином Росфинмониториг будет ориентироваться на устранение анонимности при обращении этой валюты.

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«Мы понимаем, насколько криптовалюты могут быть вредоносными для национальных экономик, для стабильности финансовых систем, и исходим из того, что, поскольку все развитые страны эту тематику регулируют, она должна быть урегулирована и у нас», — приводит агентство его слова.

Ливадный не стал прогнозировать, к какому сроку в России могут быть созданы цифровые деньги.

2 июня зампред ЦБ Ольга Скоробогатова заявила, что Банк России начал работу над созданием национальной цифровой валюты.

В конце мая ЦБ предложил классифицировать криптовалюты как цифровые товары. Ранее регулятор заявлял, что говорить о легализации оборота электронных валют, в том числе биткоинов, в России пока преждевременно.