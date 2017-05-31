Saxo Bank предрек рост курса биткоина до 100 тысяч долларов

Курс биткоина через 10 лет может достичь 100 тысяч долларов. Об этом в среду, 31 мая, заявил аналитик Saxo Bank Кай ван Петерсен (Kay Van Petersen), сообщает телеканал CNBC.

По его мнению, на криптовалюту будет приходиться 10 процентов от среднесуточного объема торгов на валютном рынке США. При этом рыночная капитализация биткоина может вырасти до 1,75 триллиона долларов.

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Распространению криптовалют будут способствовать совершенствование систем платежей и переводов, полагает аналитик.

По данным на 19:50 мск стоимость биткоина составляет 2334,07 доллара. Об этом сообщается на сайте CoinDesk.

Как отмечает CNBC, в декабре 2016 года Кай ван Петерсен выпустил отчет под названием Outrageous Prediction, в котором говорилось, что биткоин подорожает до двух тысяч долларов в 2017 году с 754 долларов на момент публикации документа.

25 мая Банк России предложил классифицировать криптовалюты как цифровые товары. Ранее в ЦБ заявляли, что говорить о легализации оборота электронных валют, в том числе биткоинов, в России пока преждевременно.

20 мая цена биткоина достигла отметки в две тысячи долларов. Стоимость криптовалюты выросла более чем на 100 процентов в этом году, а также почти на 125 процентов после достижения годового минимума в марте (891,51 доллара).

Биткоин — одна из самых известных криптовалют, она создана на базе блокчейна (от английского blockchain — блочная цепь). Это технология распределенных баз данных, основанная на постоянно продлеваемой цепочке записей. Она устойчива к фальсификации, пересмотру, взлому и краже информации.

В начале января курс биткоина впервые с 2013 года превысил 1000 долларов. До 20 мая 2017-го исторического максимума стоимость биткоина достигла 29 ноября 2013 года, когда его курс составил 1242 доллара.