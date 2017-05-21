Курс биткоина впервые в истории превысил 2000 долларов

Курс биткоина 20 мая впервые в истории превысил 2000 долларов. По данным на 14:30 мск воскресенья, 21 мая, стоимость криптовалюты составляет 2086,08 доллара. Об этом сообщается на сайте CoinDesk.

Отмечается, что цена биткоина выросла более чем на 100 процентов в этом году, а также почти на 125 процентов после достижения годового минимума в марте (891,51 доллара).

В апреле агентство Bloomberg, ссылаясь на заместителя министра финансов России Алексея Моисеева, сообщало, что власти страны рассматривают возможность легализации в 2018 году операций с биткоинами и другими криптовалютами в рамках борьбы с незаконными денежными переводами. «Как и в случае с обычными банковскими операциями, мы должны понимать, кто покупает, а кто продает», — отмечал чиновник.

При этом в Центробанке отметили, что говорить о легализации криптоволют в России пока преждевременно.

Биткоин — одна из самых известных криптовалют, она создана на базе блокчейна (от английского blockchain — блочная цепь). Это технология распределенных баз данных, основанная на постоянно продлеваемой цепочке записей. Она устойчива к фальсификации, пересмотру, взлому и краже информации.

В начале января курс биткоина впервые с 2013 года превысил 1000 долларов. До 20 мая 2017-го исторического максимума стоимость биткоина достигла 29 ноября 2013 года, когда его курс составил 1242 доллара.