Депутаты предложили разрешить использование криптовалют в Ленобласти

Депутаты Ленинградской области намерены добиться у Банка России разрешения на хождение и обмен криптовалют на приграничных территориях региона — в Кингисеппском, Сланцевском и Выборгском районах. Об этом во вторник, 4 июля, пишет kp.ru.

Транзитные пассажиры почти не тратят в приграничных районах деньги, указывают инициаторы предложения. Они предлагают установить обменные пункты криптовалют.

«Сейчас за обмен криптовалюты через сеть берут бешеные проценты – от пяти до десяти. Если мы узаконим этот процесс и сделаем все легально, то проценты снизятся до рыночных полутора-двух», — сказал депутат Владимир Петров.

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29 июня глава Сбербанка Герман Греф сравнил криптовалюты с казино и не рекомендовал использовать их из-за высоких рисков. По его словам, волатильность курсов цифровых денег будет сохраняться из-за незрелости технологии.

2 июня зампред ЦБ Ольга Скоробогатова заявила, что Банк России начал работу над созданием национальной цифровой валюты.

В мае ЦБ предложил классифицировать криптовалюты как цифровые товары. Ранее регулятор заявлял, что говорить о легализации оборота электронных валют, в том числе биткоинов, в России пока преждевременно.