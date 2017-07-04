Финансы
 

Депутаты предложили разрешить использование криптовалют в Ленобласти

Перейти в «Мою Ленту»

Депутаты Ленинградской области намерены добиться у Банка России разрешения на хождение и обмен криптовалют на приграничных территориях региона — в Кингисеппском, Сланцевском и Выборгском районах. Об этом во вторник, 4 июля, пишет kp.ru.

Транзитные пассажиры почти не тратят в приграничных районах деньги, указывают инициаторы предложения. Они предлагают установить обменные пункты криптовалют.

«Сейчас за обмен криптовалюты через сеть берут бешеные проценты – от пяти до десяти. Если мы узаконим этот процесс и сделаем все легально, то проценты снизятся до рыночных полутора-двух», — сказал депутат Владимир Петров.

29 июня глава Сбербанка Герман Греф сравнил криптовалюты с казино и не рекомендовал использовать их из-за высоких рисков. По его словам, волатильность курсов цифровых денег будет сохраняться из-за незрелости технологии.

2 июня зампред ЦБ Ольга Скоробогатова заявила, что Банк России начал работу над созданием национальной цифровой валюты.

В мае ЦБ предложил классифицировать криптовалюты как цифровые товары. Ранее регулятор заявлял, что говорить о легализации оборота электронных валют, в том числе биткоинов, в России пока преждевременно.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Ленобласть просит ввести оборот криптовалюты на своей территории
Греф рекомендовал криптовалюты любителям казино
Банк России приступил к созданию национальной цифровой валюты
Банк России предложил считать криптовалюты цифровыми товарами
Последние новости
Песков уточнил формат встречи Путина и Трампа на G20
МВД закупит системы виброакустической защиты для борьбы с прослушкой
Житель Финляндии получил условный срок за покупку девичьей невинности
Эксперты обнаружили возможных распространителей вируса Petya
Европарламент одобрил временные торговые преференции для Украины
Посол США Теффт завершит российскую миссию в начале осени
Стороннику ополченцев Донбасса дали 10 лет за подрыв моста на Украине
Другие материалы рубрики
Финансы00:01Сегодня

«Инвестклимат у нас ниже нуля»

Почему из России бегут миллиарды долларов
15:26Сегодня

Церковь вышла из банка «Пересвет»

15:46Сегодня

Европарламент одобрил временные торговые преференции для Украины

12:0229 июня

Япония добудет «горючий лед» вместе с США и Индией

Финансы00:1126 июня

Из-за чего весь побор

Захотят ли россияне отдавать еще часть зарплаты государству
14:29Сегодня

Объем Резервного фонда вырос на шесть процентов

14:36Сегодня

Bloomberg предрек рост зависимости Германии от российского газа

10:5429 июня

Росэнергобанк признали банкротом

Финансы00:0629 июня
Ангела Меркель и Эммануэль Макрон

«Тогда наступит Армагеддон»

Чем грозит российской экономике продление европейских санкций
12:39Сегодня

Доллару предсказали рост до 65 рублей к осени

14:03Сегодня

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск ВТБ к журналу «Профиль»

20:1128 июня

Первый кредитный банкрот в России полностью освободилась от долгов

Россия
«Природных аномалий станет больше»
Климатолог — о том, каких катаклизмов ждать в ближайшем будущем
Хозяйка саммита — канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент России Владимир ПутинГамбургский счет до двадцати
Почему Меркель, Путин и Макрон обсудят Украину без Порошенко
Синоптики предупредили москвичей о локальных дождях
Госдума отказалась слушать доклады министров без вице-премьеров
Настоять на часах
Какие подарки россияне просили у президента
Брянские активисты ОНФ пожаловались на свалку рядом с археологическим памятником
Песков уточнил формат встречи Путина и Трампа на G20
Все материалы
Мир
Друг у ворот
Какой будет битва за столицу ИГ и что ждет Ракку после освобождения
Углубление в скале — все, что осталось от гигантской статуи Будды в афганском БамианеСпасти и сохранить
Можно ли уберечь памятники культуры от боевых действий и терактов
Город без бога
Как живут в самой страшной из бразильских фавел
Посол США Теффт завершит российскую миссию в начале осени
Житель КНР получит компенсацию за принудительное лечение от гомосексуализма
Дональд ТрампНесвобода вместо свободы
Что стоит за новым охлаждением отношений США и Кубы
Большой венесуэльский секрет
Несмотря на массовые протесты в стране, президент Мадуро остается у власти
Все материалы
Бывший СССР
Восставшие из Рады
Почему Генпрокуратура Украины хочет массово лишать депутатов неприкосновенности
Бойцы «Азова» обустроили святилище Перуна на своей базе
Стороннику ополченцев Донбасса дали 10 лет за подрыв моста на Украине
В Киеве насчитали 50 миллиардов долларов ущерба из-за конфликта в Донбассе
Польша отказала Украине в праве интегрироваться в ЕС из-за культа Бандеры
В Раде предложили запретить гастроли российских артистов на Украине
В ЛНР заявили о предотвращении теракта против наблюдателей ОБСЕ
Все материалы
Финансы
«Инвестклимат у нас ниже нуля»
Почему из России бегут миллиарды долларов
Депутаты предложили разрешить использование криптовалют в Ленобласти
Церковь вышла из банка «Пересвет»
Европарламент одобрил временные торговые преференции для Украины
Объем Резервного фонда вырос на шесть процентов
Bloomberg предрек рост зависимости Германии от российского газа
Доллару предсказали рост до 65 рублей к осени
Все материалы
Бизнес
Петр ЛидовМолчание — золото
Заявления топ-менеджеров и чиновников, приведшие к скандалам и отставкам
Оторвались на старте
Насколько успешным может быть в России бизнес по продаже велосипедов
Как сговорились
ФАС концентрируется на рынке цифровых устройств
СМИ узнали о недовольстве нефтяных корпораций в США санкциями против России
ФАС возбудила дело против торговой сети «Дикси»
Росавтодор расторг контракт со «Стройновацией» по реконструкции трассы «Кавказ»
Илон Маск назвал дату выхода «дешевой» модели Tesla
Все материалы
Силовые структуры
Спят усталые
Из-за чего произошла унесшая 14 жизней автокатастрофа в Татарстане
В чужом пиру хищение
Как любительницы вечеринок оказались на скамье подсудимых
Я дам вам парабеллум
Как и кому продавали оружие в Российской империи
Лжерабочие украли из домов в Митино пожарное оборудование на 1,4 миллиона рублей
МВД закупит системы виброакустической защиты для борьбы с прослушкой
Россия продала танки Т-90С в Ирак и Вьетнам
Россия создаст завод по сборке Т-90С в Египте
Все материалы
Наука и техника
Другое наклонение
Чем займется Россия после уничтожения МКС
С душком
Гнилая плоть, реки крови и смертоносная коса — в Diablo вернулся некромант
Всех зальет
Раскрыта причина экстремальных ливней по всей планете
Bloomberg узнал о планах лишить iPhone 8 сканера отпечатков пальцев
Нападение стаи косаток на кита впервые сняли на видео
Названо неожиданное последствие вымирания динозавров
Раскрыт секрет долговечности древнеримского бетона
Все материалы
Спорт
Станислав Черчесов«Черчесов ведет себя как царь, и игроков это не устраивает»
Бунт в сборной России — миф или реальность?
Фанат «Астон Виллы» набил имя футболиста Терри на своей ягодице
Тренер назвал хоккеиста Радулова Высоцким на льду
«Ахмат» решил купить Жабу
Олимпийскую чемпионку Семеню заставят лечиться из-за повышенного тестостерона
Надаль рассказал о нежелании встретиться с Федерером в финале Уимблдона
События в рамках программы «Футбол для жизни» осветили юные журналисты
Все материалы
Культура
Джина с тоником
Лучшие роли празднующей 90-летний юбилей Джины Лоллобриджиды
Перешли на синтетику
Слияние театра и цирка: резиновые ноги и парадоксальная эстетика некрореализма
Большой архив
Редкие кадры из истории главного театра страны
Создатели «Ликвидации» опровергли сообщения о попытке Машкова въехать в Одессу
В Facebook появился рассказывающий о событиях «Игры престолов» чат-бот
Украинские пограничники закрыли въезд в страну 70 российским артистам
Актер из «Викингов» попросил похитителей вернуть 16-летнюю дочь-трансгендера
Все материалы
Интернет и СМИ
Ты — следующий
Хакеры подарили тоталитарным властям инструмент для запугивания протестующих
Родители пообещали выпускникам «хайпануть на выпускном» и стали звездами сети
Главные по закладочкам
Журналисты покопались во «внутренностях» порно-бота из социальных сетей
В сети пожалели «несчастных» мужчин-моделей интернет-магазина ASOS
Блогер раскрыла секрет впечатляющих снимков до и после «похудения»
Едва не погибшие от взорвавшегося костра молодые люди стали героями сети
Все материалы
Ценности
Погоня за удовольствиями
Британские аристократы и их автомобили на Фестивале скорости в Гудвуде
Comme des Garçons представила «бетонный» аромат
Канье Уэст выпустил фирменные носки
Стефано Габбана раскритиковал новую коллекцию Dior
Россиянам предложили драгоценный спиннер за миллион рублей
Roger Dubuis презентовала часы Excalibur Cobalt Chrome
Пассажирам Audi A8 сделают массаж ног
Все материалы
Путешествия
Город каменных великанов
Местные: журналист Мария Кунская о Красноярске
Центр Азии
Почему нужно хотя бы раз побывать в Гонконге — самом удивительном городе Китая
Авиарейс Анталья — Москва задержали на 20 часов из-за птицы
Глубину продажи билетов на поезда дальнего следования увеличат вдвое
Более 200 российских туристов застряли в болгарском аэропорту
Пенсионер доехал из Германии до Петербурга на тракторе 1960 года
СМИ рассказали о колумбийском отеле для интима с тематическими номерами
Все материалы
Из жизни
Бородатые снежинки
Мужчины — новый слабый пол: топ-10 аргументов в защиту этого тезиса
«Теперь мой дом — не Москва, а Хельсинки»
История россиянки, переехавшей в Финляндию
Они не худели к лету
Бодипозитив захватывает миллионную аудиторию через хештеги и полных моделей
Помолвочное кольцо поклонницы «Гарри Поттера» спрятали в снитч
Из пруда на востоке Франции похитили 600 килограммов карпа
Английская лиса застряла между надгробиями на кладбище
В США преодолевшего 320 километров пса вернули хозяевам
Все материалы
Очень редкие и очень черные
Крутейшие черные автомобили, выпущенные ограниченным тиражом
Мужичок с ноготок
Что ловит в России новый Kia Picanto
Самые большие двигатели в мире
Думаете, 6,2 литра V8 это много? Ха-ха-ха
Знаменитости, отжигающие в авторекламе
Чак Норрис, Ван Дамм, «Мачете» и другие мега-звезды
Volkswagen лишит машины механической связи между рулем и колесами
«Субару» добавила обновленному универсалу Levorg «умное» зеркало
Канадец запрыгнул на паром на автомобиле и хотел угнать еще две машины
Все материалы
«Я ничего не делаю, и мне это нравится»
Откровения москвички, которая сдает жилье и принципиально не работает
Зарыться в песок
Купить квартиру на море теперь можно за миллион рублей и дешевле
Входят и выходят
Самые известные, необычные и дорогие бордели мира
Эксперты назвали минимальную стоимость ремонта квартиры в Москве
У вас упало
Что на самом деле происходит с ценами на квартиры в Москве
Американские студенты построили для бездомных жилье из мусора
Россиянам пообещали европейские ставки по ипотеке
Все материалы