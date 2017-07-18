Силуанов заявил о готовности отменить налог на покупку золота

Минфин России готов рассмотреть идею об отмене налога на добавленную стоимость (НДС) на инвестиционное золото. Об этом во вторник, 18 июля, заявил глава ведомства Антон Силуанов, передает РИА Новости.

Благодаря НДС на золото в бюджет ежегодно поступает около 90 миллионов рублей, отметил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. «По оценкам специалистов, если мы отменим НДС на золото, то дополнительно в бюджет через некоторое время поступит до двух миллиардов рублей», — сказал он. Казахстан и Белоруссия уже отменили НДС на золото, напомнил Аксаков.

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7 июля представители Всемирного совета по золоту в ходе совещания c членами комитета по финрынкам в Госдуме заявили о необходимости отмены НДС на золото в России. По их данным, в год на российском рынке приобретается менее четырех тонн золота. В Китае инвесторы ежегодно покупают почти 300 тонн драгоценного металла, в Германии — свыше 100 тонн, во Вьетнаме и Таиланде — 50-70 тонн.

В марте в Минфине сообщали, что до конца 2017 года ведомство рассчитывает внести изменения в законодательство, которые разрешат россиянам открывать банковские счета в драгоценных металлах, а также покупать и продавать золото без уплаты налога. Также ведомство предлагало отменить НДС на покупку инвестиционного золота.