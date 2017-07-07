России предложили обнулить налог на покупку золота

России необходимо отменить налог на добавленную стоимость (НДС) на золото. Об этом заявили представители Всемирного совета по золоту в ходе совещания c членами комитета по финрынкам в Госдуме, сообщает Rambler News Service.
Несмотря на то, что Россия является третьим мировым производителем золота, а Центробанк — крупнейшим покупателем драгоценного металла, внутренний рынок характеризуется слабым спросом со стороны частных инвесторов, отметил исполнительный директор Всемирного совета по золоту Арам Шишманян.
По данным директора по центробанкам и госполитике совета Татьяны Фиц, в год на российском рынке приобретается менее четырех тонн золота. В Китае инвесторы ежегодно покупают почти 300 тонн драгоценного металла, в Германии — свыше 100 тонн, во Вьетнаме и Таиланде — 50-70 тонн.
Высокая ставка НДС — 18 процентов — является барьером для развития российского рынка золота, считает Фиц. В Евросоюзе и КНР при покупке золота инвесторы не платят никакого налога, в США в большинстве штатов ставка также обнулена, а в среднем по стране она составляет один процент, в Индии — три процента, указала она. Отмена НДС может дать положительный импульс экономике, подчеркнула Фиц.
В марте замминистра финансов России Алексей Моисеев заявил, что до конца 2017 года ведомство рассчитывает внести изменения в законодательство, которые разрешат россиянам открывать банковские счета в драгоценных металлах, а также покупать и продавать золото без уплаты налога. Также Минфин предлагает отменить НДС на покупку инвестиционного золота 999,9 пробы, которое не используется в ювелирном деле, сообщил Моисеев.
По данным ЦБ, запасы золота в международных резервах России в мае нынешнего года увеличились на 1,3 процента, или на 21,8 тонны, и к 1 июня составили 54,9 миллиона унций (1707,6 тонны).
Банк России пятый год лидирует по приросту запасов золота среди центробанков мира.