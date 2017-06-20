Золотой запас России в мае увеличился на 22 тонны

Запасы золота в международных резервах России в мае нынешнего года увеличились на 1,3 процента, или 21,8 тонны, и к 1 июня составили 54,9 миллиона унций (1707,6 тонны). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы материалы Центробанка. Стоимость золота в резервах за май выросла на 0,9 процента — до 69,3 миллиарда долларов.

В апреле 2017 года Банк России приобрел 6,2 тонны монетарного золота, в марте — 25 тонн, в феврале — 9,3 тонны, в январе — 31,1 тонны. Таким образом, с начала нынешнего года регулятор уже приобрел 93,4 тонны золота.

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Запасы драгметалла в международных резервах России в 2016 году выросли на 14,1 процента, до 51,9 миллиона унций (1614,3 тонны). По итогам 2015 года резервы в золоте выросли на 17,3 процента, до 45,5 миллиона унций (1415,21 тонны).

По данным Thomson Reuters, Банк России пятый год лидирует по приросту запасов золота среди центробанков мира. В прошлом году регулятор приобрел 201 тонну драгметалла. В 2017 году Россия закупит примерно 200 тонн золота, отмечается в материалах агентства.

За май золотовалютные резервы России выросли на 4,72 миллиарда долларов и к 1 июня достигли объема в 405,72 миллиарда долларов.

Международные (или золотовалютные) резервы — это активы в иностранной валюте, золоте и специальных правах заимствования. Исторического максимума они достигали в начале августа 2008 года — 598 миллиардов долларов.