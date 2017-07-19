Красноярские депутаты отменили повышение своих зарплат

Депутаты законодательного собрания Красноярского края отменили закон о повышении своих зарплат со 100 до 200 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте регионального парламента в среду, 19 июля.

Народные избранники единогласно проголосовали за отмену поправок в закон об оплате труда госслужащих, принятых на заседании 6 июля. На сессии присутствовал 41 депутат.

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Накануне сообщалось, что красноярские законодатели выйдут из отпуска ради отмены повышения своих зарплат.

13 июля депутаты закса от фракции ЛДПР заявили, что проголосовали за законопроект по ошибке, и потребовали его отмены. По их словам, изначально документ касался исчисления стажа службы, а на сессии «два депутата-единоросса внесли новую редакцию», никого не предупредив.

На прошлой неделе телеведущий красноярского телеканала высмеял то, что народные избранники увеличили свою зарплату вдвое. Запись эфира разошлась в соцсетях. При этом губернатор Красноярского края Виктор Толоконский, подписавший документ, заявил, что у местных чиновников одна из самых низких зарплат в сравнении с другими регионами.

