Красноярские депутаты выйдут из отпуска ради отмены повышения своих зарплат

Законодательное собрание Красноярского края, которое на последнем перед каникулами заседании приняло законопроект об увеличении депутатских зарплат, соберется на внеочередное заседание. Об этом сообщается на сайте регионального парламента во вторник, 18 июля.

В повестке пленарного заседания, запланированного на 19 июля, значится три вопроса. Один из них касается проведения публичных слушаний о проблемах обманутых дольщиках, остальные два — закона о зарплатах госслужащих.

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Отмечается, что красноярские парламентарии рассмотрят документ об отмене поправок в закон «Об оплате труда лиц, замещающих государственные должности Красноярского края, и государственных гражданских служащих Красноярского края».

Ни один из этих законопроектов на момент написания заметки не был зарегистрирован в базе законопроектов на сайте закса.

17 июля губернатор Красноярского края Виктор Толоконский не исключил отмены закона о повышении зарплат народных избранников. «Вполне допускаю, что депутаты, почувствовав такую реакцию, такое отношение, примут решение вообще эту норму сейчас исключить из закона и его отменить», — цитирует его интернет-издание sibnovosti.ru.

На прошлой неделе стало известно, что депутаты закса приняли законопроект, который увеличивает их зарплату вдвое — со 100 до 200 тысяч рублей. Отмечалось, что документ подписал губернатор. Информация об этом разошлась в соцсетях за счет видео из эфира местного телеканала ТВК, ведущий которого саркастически прокомментировал решение народных избранников.

Видео: SUN / YouTube

Члены фракции ЛДПР впоследствии утверждали, что проголосовали за законопроект по ошибке. По их словам, изначально он касался исчисления стажа службы, а на сессии «два депутата-единоросса внесли новую редакцию», никого не предупредив. То, что поправки в проект закона были внесены в день заседания, подтвердила прокуратура Красноярского края.