Красноярские депутаты решили вдвое поднять себе зарплату

Депутаты Законодательного собрания Красноярского края приняли законопроект, увеличивающий их зарплату вдвое — со 100 до 200 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в региональном парламенте.

По его данным, документ может быть утвержден только вслед за внесением соответствующих поправок в региональный бюджет. «Они пока не приняты. Когда это произойдет и произойдет ли, сложно сказать», — сказал собеседник агентства.

На официальном сайте регионального закса соответствующий проект документа не зарегистрирован.

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Законопроект о повышении зарплат народных избранников уже подписал губернатор Красноярского края Виктор Толоконский, утверждает источник.

Толоконский, комментируя ситуацию, заявил, что у красноярских чиновников одна из самых низких зарплат в сравнении с другими регионами. «Они не изменялись в течение десятка или более лет, поэтому здесь основания, аргументы, безусловно, есть», — приводит слова главы региона местный телеканал ТВК.

Парламентарии Красноярского края вдвое подняли себе зарплаты 6 июля — на последнем заседании весенней сессии закса, уточняет телеканал. Депутат от партии «Патриоты России» Иван Серебряков утверждал, что когда это инициатива обсуждалась на заседании профильного комитета, она касалась «госслужащих, руководителей муниципальных предприятий, библиотекарей, врачей». Каким образом законопроект мог так сильно поменяться, не уточняется.

Внимание к решению красноярских народных избранников привлекла запись эфира ТВК, разошедшаяся в соцсетях. В утреннем эфире ведущий Александр Смол саркастически прокомментировал новость о повышении их зарплат, поаплодировав их решению и поблагодарив за «достойный труд».

Видео: SUN / YouTube

По данным Росстата, обнародованным в марте, в 2016 году средняя ежемесячная зарплата федеральных чиновников составила 115,7 тысячи рублей — на четыре процента больше, чем годом ранее.