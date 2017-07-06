Мособлдума решила вернуть зарплату нескольким депутатам

Московская областная дума приняла сразу в трех чтениях законопроект, которым увеличила число депутатов, работающих на профессиональной основе. Об этом сообщается на сайте областного правительства в четверг, 6 июля.

«Законопроектом предлагается увеличить число депутатов Московской областной думы, осуществляющих депутатскую деятельность на профессиональной основе, с 25 до 30», — рассказал председатель комитета Мособлдумы по вопросам государственной власти и региональной безопасности Александр Баранов.

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Он также сообщил, что оклады госслужащих в регионе не станут индексировать до 2019 года.

Ранее в четверг депутаты изменили регламент работы парламента на третий квартал года, чтобы принять участие в велофестивале, который пройдет в Подмосковье 22 сентября.

Летом прошлого года Мособлдума сократила число парламентариев, получающих зарплату, с 40 до 25 человек. Председатель регионального парламента Игорь Брынцалов тогда отмечал, что данная мера позволит сэкономить за год порядка 40 миллионов рублей.

На сегодняшний день в Мособлдуме 49 депутатов, еще одного выберут в единый день голосования, 10 сентября.