Воробьев объяснил важность взаимодействия Подмосковья и столицы

Подмосковье плодотворно сотрудничает с Москвой для обеспечения культурных, экономических и инфраструктурных связей, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Его слова приводит телеканал «360» в четверг, 6 июля.

«Мы получили значительные ресурсы для того, чтобы развивать инфраструктуру и тесно связать ближайшие населенные пункты Подмосковья со столицей. От нашего эффективного взаимодействия, взаимопонимания зависит качество жизни человека», — сказал Воробьев на урбанистическом форуме в столице.

Губернатор также отметил успешность ряда совместных проектов. Он привел в пример транспортные карты «Тройка» и «Стрелка». Кроме того, по его словам, область и Москва активно работают по решению глобальной проблемы утилизации мусора. В качестве перспективных направлений он выделил строительство новых дорог, развязок, в том числе, вывод Москвы за МКАД.

1 июня в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) правительство Подмосковья заключило соглашение о взаимодействии с федеральным министерством экономического развития. На следующий день Андрей Воробьев и председатель правления Сбербанка Герман Греф договорились о взаимодействии.