Губернатор Мособласти и глава «Сбербанка» договорились о сотрудничестве

Губернатор Московской области Андрей Воробьев и председатель правления «Сбербанка» Герман Греф подписали на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» в пятницу, 2 июня.

Приоритетным направлением сотрудничества станет обмен опытом по привлечению финансирования, уточняет источник.

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1 июня правительство Подмосковье Мособласти заключило соглашение о взаимодействии во внешнеэкономической сфере с федеральным министерством экономического развития. Глава ведомства Максим Орешкин отметил, что стороны уже совместно работают над совместным привлечение инвестиций в регион.

В общей сложности власти региона планируют заключить на форуме свыше десяти соглашений.

Главной темой XXI Петербургского международного экономического форума являются поиски нового баланса в глобальной экономике. На саммит приехали 12 тысяч участников, включая 39 министров зарубежных стран и 870 руководителей компаний.