Власти Подмосковья нацелились заключить более десятка инвестпроектов на ПМЭФ

Московская область планирует подписать свыше десяти соглашений по приоритетным сферам на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщил зампред регионального правительства Денис Буцаев. Его слова приводит «Интерфакс» в пятницу, 26 мая.

«Это агропромышленный комплекс, сельскохозяйственное направление, будем подписывать крупные соглашения по пищевой переработке», — уточнил Буцаев.

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Кроме того, по итогам переговоров с инвесторами может быть заключено соглашение о создании нового транспортного кластера на территории Подмосковья, отметил зампред.

25 мая Буцаев заявил, что власти Московской области до конца года планируют подать в правительство документы на создание особой экономической зоны (ОЭЗ) в городском округе Домодедово.

Основные мероприятия международного экономического форума пройдут с 1 по 3 июня. В ходе главной сессии будут обсуждаться основные мировые экономические тренды, ключевые темы международной повестки дня. По данным ТАСС, в прошлогоднем форуме приняли участие около 12 тысяч человек из 130 стран мира.

