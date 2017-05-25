Подмосковные власти задумались о создании четвертой ОЭЗ

Власти Московской области до конца года планируют подать в правительство документы на создание особой экономической зоны (ОЭЗ) в городском округе Домодедово. Об этом заявил зампред правительства региона Денис Буцаев, передает «Интерфакс» в четверг, 25 мая.

«Мы активно прорабатываем концепцию, считаем, какое количество резидентов может быть привлечено, просчитываем возможность создания инфраструктуры и ее стоимость», — сказал чиновник, отметив, что к строительство могут привлекаться частные инвестиции.

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По его словам, предполагаемые сроки создания новой ОЭЗ пока неизвестны. Кроме того, региональные власти еще решают, будет это отдельная экономическая зона или расширение одной из действующих.

«В любом случае возможность создания площадки со статусом ОЭЗ в Домодедово предоставит более широкие возможности Московской области по привлечению резидентов», — подчеркнул зампред подмосковного правительства.

На территории Московской области уже работают три ОЭЗ. Это «Дубна» и «Ступино Квадрат», которые привлекают резидентов, занятых в основном высокотехнологичным производством и разработкой инноваций, а также «Исток» во Фрязино.