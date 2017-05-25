Воробьев посетил форум «День передовых технологий правоохранительных органов»

Вице-премьер Дмитрий Рогозин и губернатор Московской области Андрей Воробьев посетили научно-технический форум «День передовых технологий правоохранительных органов», стартовавший в подмосковном Красноармейске в четверг, 25 мая. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

Организаторами форума выступили Федеральная служба войск национальной гвардии и МВД России. Мероприятие также поддержала коллегия Военно-промышленной комиссии РФ.

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Отмечается, что Рогозин и Воробьев осмотрели образцы средств химической и иной защиты, новое стрелковое вооружение и морскую технику. Комментируя экспозицию, вице-премьер пояснил, что Росгвардия нуждается в технике и оснащении, которое подходит под конкретные задачи, стоящие перед ведомством. Акцент делается на боевую экипировку, сочетающую формулу «цена — качество».

Форум «День передовых технологий» проходит на полигоне НИИ «Геодезия» и проводится впервые. 27 мая, в последний день работы выставки, посетители смогут увидеть демонстрацию возможностей бойцов спецподразделений Росгвардии —

они продемонстрируют навыки владения вооружением, военной техникой и спецсредствами.

Федеральная служба войск национальной гвардии была образована в апреле 2016 года. В ее задачи входит борьба с терроризмом и организованной преступностью, охрана важных объектов и спецгрузов, содействие ФСБ в охране границ.

В марте 2016-го министр обороны России Сергей Шойгу посетил Рязанское училище Воздушно-десантных войск. В ходе инспекции он осмотрел снаряжение для боевых пловцов и подверг экипировку резкой критике.