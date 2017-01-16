Путин установил День Нацгвардии

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому День войск национальной гвардии будет отмечаться 27 марта. Об этом в понедельник, 16 января, сообщается на сайте Кремля.

«В целях сохранения преемственности воинских традиций и повышения престижа службы в войсках национальной гвардии Российской Федерации постановляю: установить День войск национальной гвардии Российской Федерации и отмечать его 27 марта», — говорится в тексте документа.

Этим же решением утратил силу указ главы государства от 19 марта 1996 года «Об установлении Дня внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации».

Документ вступает в силу со дня его подписания.

Федеральная служба войск национальной гвардии России была образована в апреле 2016 года. Нацгвардия занимается борьбой с терроризмом и организованной преступностью, охраной важных объектов и спецгрузов, содействует ФСБ в охране границ.

Структуру возглавляет Виктор Золотов, который с 2014 года командовал внутренними войсками, а до 2013-го был руководителем службы охраны президента.