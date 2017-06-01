В Подмосковье наладят производство сыра с плесенью и моцареллы

Два завода по производству сыров построят в Московской области на территории агрокомплекса «Яхромский», передает «Подмосковье сегодня» в четверг, 1 июня.

Соответствующие соглашения губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал с торговым домом «Николаев и сыновья», а также итальянской компанией «Сфоджатек» (Sfoggiatech) на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Николаев и сыновья» планируют выпускать сыры с белой плесенью и полутвердые сорта сыров, рассказал генеральный директор компании Михаил Николаев.

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Джанни Сфоджа — президент «Сфоджатек», которая будет заниматься в Подмосковье производством моцареллы, рикотты и буратты, отметил, что видит большие перспективы для будущего завода.

В четверг на стенде Московской области в рамках ПМЭФ проходит дегустация сыров, произведенных в регионе. Гостям предлагают попробовать «Истринский твердый», «Винный», «Губернаторский», «Медовый» и «Колмогоровский». С продукцией их знакомят региональный министр сельского хозяйства и продовольствия Андрей Разин и сыровар Олег Сирота, уточняет РИАМО.

Ранее в четверг власти Подмосковья заключили на форуме ряд соглашений с крупными инвесторами, в частности, с гендиректором группы «Черкизово» Сергеем Михайловым о реконструкции завода сырокопченых колбас и предприятием ООО «СПЭМ» — о создании комплекса глубокой переработки зерна.