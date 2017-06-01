Philips развернет в Мособласти производство томографов

Губернатор Московской области Андрей Воробьев и гендиректор Philips в России Арман Воскерчян подписали соглашение о взаимодействии на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом в четверг, 1 июня, сообщает телеканал «360».

На базе производственной площадки в Истринском районе будут выпускаться инновационные ультразвуковые системы и компьютерные томографы (КТ), а в перспективе магнитно-резонансные томографы (МРТ) под товарным знаком Philips. «Уже в третьем квартале российское оборудование под маркой Philips будет доступно на всей территории РФ», — уточнил Воробьев.

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Партнерство призвано повысить эффективность оказания медицинской помощи гражданам и укрепить инвестиционную привлекательность Московской области.

Кроме того, власти Подмосковья заключили на ПМЭФ ряд соглашений с крупными инвесторами: генеральным директором группы «Черкизово» Сергеем Михайловым о реконструкции завода сырокопченых колбас в Кашире, пишет «Подмосковье сегодня», и предприятием ООО «СПЭМ» о создании комплекса глубокой переработки зерна с объемом инвестиций 12,6 миллиарда рублей.

Также заключен договор о намерениях между ООО «Медикал Гласс Стандарт» и Евразийским Банком Развития, предусматривающий строительство предприятия по производству медицинского и косметического стекла в Домодедово.

29 мая Воробьев призвал участников ПМЭФ от Московской области достойно представить регион и активно работать с теми, кто планирует инвестировать в Подмосковье.

