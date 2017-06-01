Подмосковье пообещало инвесторам лучшие по России налоговые льготы

Власти Московской области готовы предоставить инвесторам налоговые льготы, которых нет ни в одном субъекте Федерации. Об этом заявил министр инвестиций и инноваций Подмосковья Денис Буцаев, передает «Интерфакс» в четверг, 1 июня.

«Если вы в любом другом регионе найдете налоговые льготы, которые будут лучше наших, мы сделаем вам предложение еще лучше», — сказал Буцаев на деловом коктейле в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

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Он утверждает, что в Московской области для инвесторов обеспечен самый простой способ получения компенсаций. «Если вы инвестировали более 50 миллионов рублей в наш регион, вы не подписываете никакие соглашения, просто приходите в налоговую инспекцию, и вам делают налоговый вычет», — пояснил чиновник.

Буцаев также напомнил, что в Подмосковье работают три особые экономические зоны, где уже подготовлена необходимая для предпринимателей инфраструктура.

Ранее в четверг сообщалось, что власти Московской области в рамках ПМЭФ заключили контракты, в частности, с двумя производителями сыров, гендиректором группы «Черкизово» Сергеем Михайловым и компанией Philips.