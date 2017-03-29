Московская область заняла второе место по уровню развития ГЧП

Московская область заняла второе место по уровню развития государственно-частного партнерства (ГЧП) по итогам 2016 года, согласно рейтингу «Центра развития государственно-частного партнерства». Об этом говорится в сообщении пресс-службы Московской области. В минувшем году регион был на 8-м месте, ранее — на 34 месте.

«В настоящий момент в Московской области 64 проекта ГЧП в работе на сумму свыше 180 миллиардов рублей. Мы действительно очень рассчитываем, что в следующие годы мы показатели по количеству реализованных проектов значительно увеличим», — заявил заместитель председателя правительства Московской области, министр инвестиций и инноваций Московской области Денис Буцаев.

Сейчас, по его словам, идет работа по созданию офиса по сопровождению проектов государственно-частного партнерства, что позволит оптимизировать процесс механизм подготовки и согласования проектов и, как результат, сократить время подготовки соглашений. «Мы считаем, что совершенно достижимым сроком для Московской области является показатель около девяти месяцев с момента, когда пришли с идеей, и до момента концессионного соглашения, плюс около трех-четырех месяцев на финансовое закрытие сделки», — добавил глава инвестиционного блока региона.

Среди масштабных проектов Денис Буцаев отметил проект онкорадиологического кластера (два медицинских учреждения в Балашихе и Подольске) и проект фотовидеофиксации нарушений. «Один из масштабных проектов в сфере ГЧП — это система фотовидеофиксации правонарушений. Он также реализуется без бюджетных инвестиций. Проект будет работать на программу безопасности дорожного движения и снижение аварийности. На территории области будет установлено более тысячи камер. Первый этап проекта будет запущен в апреле этого года», — отметил Денис Буцаев. За создание системы фотовидеофиксации правонарушений Подмосковье получило премию «Росинфра» за лучший проект ГЧП в IT сфере.

С 2014 года количество обращений инвесторов по реализации проектов ГЧП выросло в 10 раз. В конце 2016 года было подано 6 частных инициатив на 19 объектов (ЖКХ, Дороги). В первом квартале 2017 года — подано 5 частных инициатив в сфере ЖКХ и готовится к подаче 2 — в социальной сфере. На начало 2017 года поступило 28 запросов от муниципальных образований региона.