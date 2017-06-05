Губернатор Подмосковья похвастался Путину ростом сельского хозяйства

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал президенту Владимиру Путину о положительной динамике в сельскохозяйственной отрасли. Об этом сообщается на сайте Кремля в понедельник, 5 июня.

«Растет сельское хозяйство. Благодаря правительственной программе есть поддержка капитальных затрат (расходов на приобретение или обновление необоротных активов — прим. «Ленты.ру»)» — сказал Воробьев на встрече с главой государства. По его словам, только в производстве молока 35 процентов капитальных затрат финансируются по федеральной программе.

Глава Мособласти также отметил, что иностранные инвесторы активно интересуются аграрными проектами. Китайские бизнесмены, например, вкладывают средства в производство свинины.

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Кроме того, по словам Воробьева, в ближайшем будущем вьетнамская компания «Ти-Эйч Тру милк» планирует инвестировать несколько сотен миллионов долларов в строительство «мощных молочных ферм для того, чтобы дальше заниматься уже переработкой молока».

Владимир Путин в свою очередь отметил, что поддерживать со стороны региона проекты иностранных инвесторов возможно. «У нас хорошие примеры: инвестиции в сельское хозяйство из Азиатско-Тихоокеанского региона, китайские инвесторы», — сказал глава государства.

1 июня в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) правительство Подмосковья заключило соглашение о взаимодействии с федеральным министерством экономического развития. На следующий день Андрей Воробьев и председатель правления Сбербанка Герман Греф договорились о взаимодействии.