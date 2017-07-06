Депутаты Мособлдумы коллективно пересядут на велосипеды на один день

Депутаты Московской областной думы изменили регламент работы парламента на третий квартал года, чтобы принять участие в велофестивале, который пройдет в Подмосковье 22 сентября. Об этом сообщает РИАМО в четверг, 6 июля.

Экологический велопробег посвящен международному Дню отказа от автомобиля, отметила председатель комитета Мособлдумы по экологии и природопользованию Алла Полякова.

Материалы по теме Переломный момент Откуда у российских политиков появляются травмы

27 июня депутаты Пермской городской думы от «Единой России» провели выездное собрание на велосипедах, сообщает «Коммерсантъ».

В мае прошлого года в рамках всероссийской акции «На работу на велосипеде» депутаты ЛДПР во главе с лидером партии Владимиром Жириновским приехали в Госдуму на велосипедах, роликах и самокатах. «Велосипед — самый близкий человеку транспорт. Сам крутишь колеса, дышишь воздухом, но в центре Москвы тяжело — много машин», — говорил тогда лидер либерал-демократов.

В мае 2015-го Виталий Милонов, тогда депутат Заксобрания Санкт-Петербурга, призвал ввести удостоверения на право управления велосипедами и обязать их владельцев сдавать экзамены на знание правил дорожного движения.

Акция «День без автомобиля» впервые прошла во Франции в 1998 году, уточняет агентство. На сегодняшний день, по приблизительным оценкам, в ней ежегодно участвуют более 100 миллионов человек из 35 стран.