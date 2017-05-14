Переломный момент

Журналист Дмитрий Киселев на прошлой неделе показался на публике с разбитым лицом. Ссадины он объяснил бытовой травмой, полученной во время садовых работ на даче в Коктебеле. За видимые повреждения неоднократно приходилось отчитываться и высокопоставленным российским политикам. Как чиновники и депутаты обзаводились переломами и синяками — в материале «Ленты.ру».

После первых майских праздников глава министерства по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов пришел на заседание в Кремль на костылях. «Сустав заменил», — пояснил чиновник журналистам. В 2013 году, в бытность губернатором Красноярского края, Кузнецов повредил руку при нападении на его виллу во Франции: грабители выстрели в него из травматического пистолета. Впрочем, уже через пару дней он участвовал в рабочих мероприятиях на родине.

Пять лет назад на заседание к президенту на костылях приковыляли сразу два высокопоставленных чиновника — глава Сбербанка Герман Греф и советник главы государства по вопросам Открытого правительства (сейчас уже министр) Михаил Абызов. Первый объяснил травму сухо: «Шел, шел — и упал». Сведения источников расходились: то ли Греф неудачно покатался на лыжах, то ли подвернул ногу во время отпуска в теплых странах. Абызов тоже не раскрывал подробностей, сказав, что получил перелом на тренировке.

С костылем министр по вопросам Открытого правительства появлялся на публике и в конце прошлого года, в том числе в Кремле во время ежегодного послания главы государства Федеральному Собранию. На открытии Общероссийского гражданского форума Алексея Кудрина Абызов пошутил над травмой, полученной, по его словам, когда он играл в баскетбол: «Вот так выглядят министры с ограниченными возможностями».

После праздников глава Минкавказа пришел в Кремль на костылях Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Чеченский экстрим

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Увлечение спортом неоднократно оборачивалось травмами для главы Чечни Рамзана Кадырова. 4 мая он поведал на своей странице в Instagram, как повредил ногу в матче с футбольной командой спецотряда быстрого реагирования «Терек»: «На этот раз они выбрали совершенно новую тактику — неожиданно навалились и сбили с ног! Встал и, как говорил Андрей Миронов, в гипсе!»

В конце прошлого года чеченского политика прооперировали грозненские врачи, чтобы устранить последствия полученных им травм — на этот раз на ринге. Он подчеркивал, что почти не прекращал работать до и после операции. Не менял политик график работы, и когда сломал ребро на тренировке с профессиональными боксерами Арби Мадаевым и Изнауром Мусаевым. «Удары были настолько хороши и точны, что у меня случился перелом четвертого ребра аж в двух местах», — рассказывал Кадыров. Правда, не уточнил, кто именно нанес ему столь меткий удар.

Травматичная дипломатия

Прошлым летом Рамзан Кадыров провел тренировку в чеченском селе вместе с Дмитрием Ливановым, теперь уже бывшим министром образования: «Я еще раз убедился, что министры правительства России не только призывают граждан вести здоровый образ жизни, но и подают в этом вопросе личный пример».

Глава Чечни Рамзан Кадыров травмы на тренировках получал неоднократно Фото: @kadyrov_95

Глава российского МИД Сергей Лавров подтверждает его слова. Дипломата увлечение спортом тоже регулярно доводило до травм, каждую из которых активно обсуждали СМИ. В июне 2016-го Лавров появился на публике с перевязанной рукой. В МИД объяснили, что их руководитель повредил ее во время игры в футбол. «Это не производственная травма от десятков телефонных разговоров с партнерами», — пошутили в министерстве, намекая, видимо, на состоявшиеся до этого телефонные переговоры Лаврова с госсекретарем США Джоном Керри. У американского дипломата бывали травмы посерьезнее: упав с велосипеда в 2015 году, он сломал бедренную кость, что внесло коррективы в его рабочий график.

На рабочем расписании российского министра иностранных дел травмы не отражались. По его словам, хорошая физическая форма, которую помогают поддерживать тренировки, — одно из условий успешной работы. А мысли о любимой футбольной команде «Спартак» даже помогают ему сохранять самообладание в сложных переговорах, признавался Лавров.

Выстрел в ногу

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«Дебилы, *****», — широко известной цитатой главы российского МИД вице-премьер Дмитрий Рогозин отбрил шутки про свою травму. Тогда, в конце 2015 года Рогозин несколько дней не выходил на люди, пропустив в том числе встречу президента с членами правительства и итоговое заседание кабмина. Источник сообщил, что чиновник в тире выстрелил сам себе в ногу. Блогеры сочли забавным, что вице-премьер до этого часто употреблял выражение «выстрел в ногу» как метафору. Кроме того, в сети вспомнили, что за несколько дней до этого Дмитрий Рогозин рассказывал, как опробовал в тире несколько методов стрельбы, в том числе ведя огонь «по-македонски» — с двух рук одновременно.

Гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев сравнил свои травмы с изменением имиджа Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В аппарате зампреда правительства все слухи опровергали. На самом деле Рогозин получил травму на тренировке по гандболу, которым он увлекается со студенческих лет, утверждали они. Сам политик ответил шутникам в своем Twitter: «Как чрезвычайный и полномочный посол РФ процитирую этим гражданам моего друга, министра С. В. Лаврова». К посту он приложил изображение с надписью «Д,Б!».

«Потом с тобой буду полечку танцевать»

Не обошлось без неудачных тренировок и у бессменных руководителей двух парламентских фракций. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на разминке перед футбольным турниром между сборными фракций Госдумы упал, повредив сразу и руку, и ногу. И именно это помешало команде либерал-демократов одержать победу, сетовали в партии.

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В 2012 году в больницу попал лидер КПРФ Геннадий Зюганов. В СМИ распространялись слухи о проблемах с сердцем у главного коммуниста, но он сам их быстро развеял: «У меня колено было разбито на волейболе, надо было внимательнее его посмотреть в Москве». Не без гордости он отмечал, что о его здоровье по телефону справились и Владимир Путин, и Дмитрий Медведев. А поинтересовавшемуся о травме журналисту пообещал, что вернется в форму в скорейшие сроки: «Недельку без меня поскучаешь, а потом я с тобой буду и полечку, и краковяк танцевать».

Подопечные Зюганова травмировались и в более экстремальных условиях. Так, повредил позвоночник в ходе протестной акции депутат Госдумы от КПРФ Александр Потапов. Митинг за отмену расширения зоны платных парковок в Москве проходил в конце 2015 года на Пушкинской площади. Однопартиец и коллега пострадавшего по нижней палате парламента Валерий Рашкин утверждал, что Потапова в давке толкнул полицейский.

«Как тюкнет по голове»

Чиновникам и депутатам не единожды приходилось объяснять общественности, откуда у них фингал под глазом. В прошлом году депутат Госдумы шестого созыва от ЛДПР Ян Зелинский уверял, что во всем в очередной раз виновата неудачная тренировка: «В спаррингах без травм не обходится. Это обычное дело для единоборств, поэтому особого внимания на них я не обращаю».

У лидера либерал-демократов журналисты разглядели синяк под глазом и небольшие пластыри на лице в ходе пленарки после новогодних праздников в 2012 году. Как одну из версий источники выдвигали последствия пластических операций. Во фракции, однако, все домыслы отвергли, объяснив происхождение синяков бытовой травмой.

Такое случается и у зарубежных парламентариев. Представитель австралийской лейбористской партией Грэм Перрет, как писали СМИ, заработал фингал при просмотре комедийного сериала: засмеялся, поперхнулся, упал и ударился о скамейку.

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков не скрывал, где получал травмы Фото: Руслан Кривобок / РИА Новости

Юрий Лужков, еще будучи столичным градоначальником, после зимних каникул явился на заседание с синяком не только под глазом, но и на лбу. И поспешил объясниться: «Скоростной спуск на горных лыжах привел к некоторым изменениям моего облика». Лужков вообще не стеснялся делиться подробностями своих травм, в том числе неспортивных. Придя на заседание в Кремль с большой ссадиной, мэр рассказывал: «Фейерверки запускали. Фигня какая-то не догорела и как тюкнет по голове!»