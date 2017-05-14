Россия
 
Последние новости
Путин усомнился в интеллекте разжигателей внутриполитической борьбы в США
Названа минимальная стоимость поездки на Кубок конфедераций
Ходаковский сообщил о гибели четырех ополченцев из бригады «Беркут»
В сети обнаружена «мать всех утечек»
Депутат усомнился в возможности отказа от демонстрации распития спиртного по ТВ
Путин в шутку пожурил Лаврова за секреты
Россия закрыла район у побережья Ливии для проведения ракетных стрельб
Популярные новости
Путин диагностировал развитие политической шизофрении в США
В сети обнаружена «мать всех утечек»
Российский президент отказался раскрыть содержание послания лидерам G7
Россия закрыла район у побережья Ливии для проведения ракетных стрельб
В МГУ изучили органы маленьких размеров
В трехкратного чемпиона мира по кикбоксингу попали шесть пуль из травматов
Информатор WikiLeaks Челси Мэннинг вышла на свободу

Переломный момент

Откуда у российских политиков появляются травмы

Перейти в «Мою Ленту»
Турнир по футболу между командами фракций Госдураственной думы (ГД) России прошел в Олимпийском кмплексе "Лужники". Лидер Либерально-демократической партии России, член комитета ГД по обороне Владимир Жириновский во время футбольного матча
Фото: Глеб Щелкунов / «Коммерсантъ»

Журналист Дмитрий Киселев на прошлой неделе показался на публике с разбитым лицом. Ссадины он объяснил бытовой травмой, полученной во время садовых работ на даче в Коктебеле. За видимые повреждения неоднократно приходилось отчитываться и высокопоставленным российским политикам. Как чиновники и депутаты обзаводились переломами и синяками — в материале «Ленты.ру».

После первых майских праздников глава министерства по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов пришел на заседание в Кремль на костылях. «Сустав заменил», — пояснил чиновник журналистам. В 2013 году, в бытность губернатором Красноярского края, Кузнецов повредил руку при нападении на его виллу во Франции: грабители выстрели в него из травматического пистолета. Впрочем, уже через пару дней он участвовал в рабочих мероприятиях на родине.

Пять лет назад на заседание к президенту на костылях приковыляли сразу два высокопоставленных чиновника — глава Сбербанка Герман Греф и советник главы государства по вопросам Открытого правительства (сейчас уже министр) Михаил Абызов. Первый объяснил травму сухо: «Шел, шел — и упал». Сведения источников расходились: то ли Греф неудачно покатался на лыжах, то ли подвернул ногу во время отпуска в теплых странах. Абызов тоже не раскрывал подробностей, сказав, что получил перелом на тренировке.

С костылем министр по вопросам Открытого правительства появлялся на публике и в конце прошлого года, в том числе в Кремле во время ежегодного послания главы государства Федеральному Собранию. На открытии Общероссийского гражданского форума Алексея Кудрина Абызов пошутил над травмой, полученной, по его словам, когда он играл в баскетбол: «Вот так выглядят министры с ограниченными возможностями».

Чеченский экстрим

Увлечение спортом неоднократно оборачивалось травмами для главы Чечни Рамзана Кадырова. 4 мая он поведал на своей странице в Instagram, как повредил ногу в матче с футбольной командой спецотряда быстрого реагирования «Терек»: «На этот раз они выбрали совершенно новую тактику — неожиданно навалились и сбили с ног! Встал и, как говорил Андрей Миронов, в гипсе!»

В конце прошлого года чеченского политика прооперировали грозненские врачи, чтобы устранить последствия полученных им травм — на этот раз на ринге. Он подчеркивал, что почти не прекращал работать до и после операции. Не менял политик график работы, и когда сломал ребро на тренировке с профессиональными боксерами Арби Мадаевым и Изнауром Мусаевым. «Удары были настолько хороши и точны, что у меня случился перелом четвертого ребра аж в двух местах», — рассказывал Кадыров. Правда, не уточнил, кто именно нанес ему столь меткий удар.

Травматичная дипломатия

Прошлым летом Рамзан Кадыров провел тренировку в чеченском селе вместе с Дмитрием Ливановым, теперь уже бывшим министром образования: «Я еще раз убедился, что министры правительства России не только призывают граждан вести здоровый образ жизни, но и подают в этом вопросе личный пример».

Глава российского МИД Сергей Лавров подтверждает его слова. Дипломата увлечение спортом тоже регулярно доводило до травм, каждую из которых активно обсуждали СМИ. В июне 2016-го Лавров появился на публике с перевязанной рукой. В МИД объяснили, что их руководитель повредил ее во время игры в футбол. «Это не производственная травма от десятков телефонных разговоров с партнерами», — пошутили в министерстве, намекая, видимо, на состоявшиеся до этого телефонные переговоры Лаврова с госсекретарем США Джоном Керри. У американского дипломата бывали травмы посерьезнее: упав с велосипеда в 2015 году, он сломал бедренную кость, что внесло коррективы в его рабочий график.

На рабочем расписании российского министра иностранных дел травмы не отражались. По его словам, хорошая физическая форма, которую помогают поддерживать тренировки, — одно из условий успешной работы. А мысли о любимой футбольной команде «Спартак» даже помогают ему сохранять самообладание в сложных переговорах, признавался Лавров.

Выстрел в ногу

«Дебилы, *****», — широко известной цитатой главы российского МИД вице-премьер Дмитрий Рогозин отбрил шутки про свою травму. Тогда, в конце 2015 года Рогозин несколько дней не выходил на люди, пропустив в том числе встречу президента с членами правительства и итоговое заседание кабмина. Источник сообщил, что чиновник в тире выстрелил сам себе в ногу. Блогеры сочли забавным, что вице-премьер до этого часто употреблял выражение «выстрел в ногу» как метафору. Кроме того, в сети вспомнили, что за несколько дней до этого Дмитрий Рогозин рассказывал, как опробовал в тире несколько методов стрельбы, в том числе ведя огонь «по-македонски» — с двух рук одновременно.

В аппарате зампреда правительства все слухи опровергали. На самом деле Рогозин получил травму на тренировке по гандболу, которым он увлекается со студенческих лет, утверждали они. Сам политик ответил шутникам в своем Twitter: «Как чрезвычайный и полномочный посол РФ процитирую этим гражданам моего друга, министра С. В. Лаврова». К посту он приложил изображение с надписью «Д,Б!».

«Потом с тобой буду полечку танцевать»

Не обошлось без неудачных тренировок и у бессменных руководителей двух парламентских фракций. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на разминке перед футбольным турниром между сборными фракций Госдумы упал, повредив сразу и руку, и ногу. И именно это помешало команде либерал-демократов одержать победу, сетовали в партии.

В 2012 году в больницу попал лидер КПРФ Геннадий Зюганов. В СМИ распространялись слухи о проблемах с сердцем у главного коммуниста, но он сам их быстро развеял: «У меня колено было разбито на волейболе, надо было внимательнее его посмотреть в Москве». Не без гордости он отмечал, что о его здоровье по телефону справились и Владимир Путин, и Дмитрий Медведев. А поинтересовавшемуся о травме журналисту пообещал, что вернется в форму в скорейшие сроки: «Недельку без меня поскучаешь, а потом я с тобой буду и полечку, и краковяк танцевать».

Подопечные Зюганова травмировались и в более экстремальных условиях. Так, повредил позвоночник в ходе протестной акции депутат Госдумы от КПРФ Александр Потапов. Митинг за отмену расширения зоны платных парковок в Москве проходил в конце 2015 года на Пушкинской площади. Однопартиец и коллега пострадавшего по нижней палате парламента Валерий Рашкин утверждал, что Потапова в давке толкнул полицейский.

«Как тюкнет по голове»

Чиновникам и депутатам не единожды приходилось объяснять общественности, откуда у них фингал под глазом. В прошлом году депутат Госдумы шестого созыва от ЛДПР Ян Зелинский уверял, что во всем в очередной раз виновата неудачная тренировка: «В спаррингах без травм не обходится. Это обычное дело для единоборств, поэтому особого внимания на них я не обращаю».

У лидера либерал-демократов журналисты разглядели синяк под глазом и небольшие пластыри на лице в ходе пленарки после новогодних праздников в 2012 году. Как одну из версий источники выдвигали последствия пластических операций. Во фракции, однако, все домыслы отвергли, объяснив происхождение синяков бытовой травмой.

Такое случается и у зарубежных парламентариев. Представитель австралийской лейбористской партией Грэм Перрет, как писали СМИ, заработал фингал при просмотре комедийного сериала: засмеялся, поперхнулся, упал и ударился о скамейку.

Юрий Лужков, еще будучи столичным градоначальником, после зимних каникул явился на заседание с синяком не только под глазом, но и на лбу. И поспешил объясниться: «Скоростной спуск на горных лыжах привел к некоторым изменениям моего облика». Лужков вообще не стеснялся делиться подробностями своих травм, в том числе неспортивных. Придя на заседание в Кремль с большой ссадиной, мэр рассказывал: «Фейерверки запускали. Фигня какая-то не догорела и как тюкнет по голове!»

Екатерина Кориненко

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Глава Минкавказа явился в Кремль на костылях
Лавров повредил руку во время игры в футбол
Британский министр сломал ногу во время танцев на столе
Генсек НАТО упал с велосипеда и сломал руку
Другие материалы рубрики
Россия
 — 
00:09 Сегодня
Бойцы, штурмовавшие Рейхстаг. 2 мая 1945 года

Война окончена, всем спасибо

Почему советская власть не спешила воздать должное ветеранам
15:05 Сегодня

Путин усомнился в интеллекте разжигателей внутриполитической борьбы в США

08:34 Сегодня

Двое взрослых и двое детей погибли при пожаре в Хакасии

15:13 Сегодня

Путин в шутку пожурил Лаврова за секреты

Россия
 — 
00:06 16 мая 2017

Из-под земли достанут

Монолог кладоискателя о нелегкой доле копателя в России
14:52 Сегодня

При падении легкомоторного самолета под Пензой погиб пилот

23:47 16 мая 2017

Дело о нападении на журналистов Life направлено в суд  

14:53 Сегодня

Российский президент отказался раскрыть содержание послания лидерам G7

Россия
 — 
00:01 3 мая 2017

«Жизнь проигрывает порно»

Как видео для взрослых влияет на сексуальное развитие детей
14:48 Сегодня

Сурков из Монголии заподозрили в подпитке очага чумы в Республике Алтай

17:28 16 мая 2017

Московский монорельс опустят на землю и превратят в трамвайные линии

14:50 Сегодня

Путин диагностировал развитие политической шизофрении в США

Россия
Бойцы, штурмовавшие Рейхстаг. 2 мая 1945 годаВойна окончена, всем спасибо
Почему советская власть не спешила воздать должное ветеранам
Путин усомнился в интеллекте разжигателей внутриполитической борьбы в США
Из-под земли достанут
Монолог кладоискателя о нелегкой доле копателя в России
Петр Лидов-Петровский: Учи УК смолоду
Зачем Следственному комитету своя детско-юношеская организация
Путин в шутку пожурил Лаврова за секреты
При падении легкомоторного самолета под Пензой погиб пилот
Российский президент отказался раскрыть содержание послания лидерам G7
Все материалы
Мир
Нарендра МодиШелковые путы
Индийский слон не влез в китайский пояс
An opposition activist hurls back at riot police a tear gas canister during clashes ensuing a protest against President Nicolas Maduro, in Caracas on May 8, 2017. Venezuela's opposition mobilized Monday in fresh street protests against President Nicolas Maduro's efforts to reform the constitution in a deadly political crisis. Supporters of the opposition Democratic Unity Roundtable (MUD) gathered in eastern Caracas to march to the education ministry under the slogan ''No to the dictatorship. «Дерьмолотов» против Мадуро
Чем грозит властям Венесуэлы новая волна протестов
German Bundeswehr army soldiers demonstrate their skills at Kaserne Hochstaufen (mountain infantry military barracks) in Bad Reichenhall, southern GermanyСвастика над бундесвером
Министр обороны и канцлер ФРГ оказались под ударом из-за неонацистов в армии
Китайских владельцев беспилотников обяжут зарегистрироваться
В Центральноафриканской республике обнаружены тела 115 убитых мирных жителей
В Колумбии бюджетники потребовали повышения зарплаты
Больной человек Евразии
Кризис ЕС: что происходит и чего ждать дальше
Все материалы
Бывший СССР
Правые солдаты
Почему украинских националистов ждут суды Линча
Детская писательница обрадовалась заметной украинизации Киева
Human Rights Watch потребовала от Порошенко снять блокировку российских сайтов
Депутат Рады пожелал расстреливать людей из-за георгиевской ленты
Курившего в общественном месте мужчину убили ударом кулака в Киеве
Одесситам собрались навсегда отключить горячую воду
Киев отказался возвращать Донбасс силой
Все материалы
Финансы
Максим Орешкин и Эльвира НабиуллинаУпали в цель
Банк России выполнил обещание по снижению инфляции
Из России за 15 месяцев незаконно вывели 326 миллиардов рублей
Банк России поднял евро к 63 рублям
Медведев поведал о сократившемся почти в два раза импорте продовольствия
В России зафиксирован рост долговой нагрузки у работников всех сфер экономики
Медведев счел размер МРОТ запредельно низким
Россияне стали активнее пользоваться кредитками
Все материалы
Бизнес
Выехал из спячки
Итоги первого квартала 2017 года для российского авторынка
Поговори с Клиентом
Стартап — как сплав по горной реке
Денис Журавский: «Лакмусовая бумажка» экономики
Изменение инвестклимата в России можно изучать по локализации новых производств
Компания «Русский экспорт» откроет российский павильон на платформе Alibaba
В Гонконге за три миллиарда долларов продали самый дорогой в мире участок земли
Топ-менеджеры Volkswagen стали фигурантами уголовного дела
Компания украинского бизнесмена приобрела водочный завод в России
Все материалы
Силовые структуры
Прощай, калашников, здравствуй, калашников
До конца года российские военные выберут новый автомат
Сила доли
Почему банда бывшего милиционера выживала москвичей из их квартир
Какой будет третья мировая
Писатели-фантасты — о возможном облике войны
Автожулики вымогали деньги под предлогом ремонта разбитых в ДТП элитных часов
Россия закрыла район у побережья Ливии для проведения ракетных стрельб
На Урале банде Тропиканки вынесен приговор за убийства односельчан
ФСБ добавила обвинение главе управления собственной безопасности СКР Максименко
Все материалы
Наука и техника
Двигатель РД-180 на испытательном стенде в Космическом центре имени Джорджа Маршалла (Алабама)Испытание огнем
США испытали двигатели на замену российским РД-180
«В этом мы пока лидеры»
Как российские химики научились лучше всех в мире прогнозировать новые материалы
Не подавятся
Раскрыта загадка появления хищных растений
НАСА показало видео вращающейся Цереры
Земные бактерии выдержали гигантские давления
СМИ узнали о планах Apple выпустить три новые модели ноутбуков
Найдена новая причина заболеваний зубов
Все материалы
Спорт
Мария Шарапова«Она могла обманывать нас всех 10 лет»
Почему Марию Шарапову не пригласили на «Ролан Гаррос»
«Лучшим у США было шестое звено. Судейское»
Как в сети отреагировали на поражение сборной России в матче ЧМ с американцами
В трехкратного чемпиона мира по кикбоксингу попали шесть пуль из травматов
В Госдуме предложили ввести налог на вложения в иностранные спортивные команды
Федун рассказал о посвященных чемпионству «Спартака» мероприятиях
Вице-губернатор Петербурга назвал строительство «Крестовского» подвигом
Вратарь сборной Латвии по хоккею извинился за слова о ненависти к России
Все материалы
Культура
Люди плакатной внешности
Лучшие постеры Каннского фестиваля за 70 лет
Сквозь замочную скважину
Принцип «секс продается лучше всего» в снимках Хельмута Ньютона и его друзей
Сергей Сапожников «Танец»Русская утопия
Российские художники на 57-й Венецианской биеннале
Мединский призвал защитить российские фильмы от Голливуда
Сериал «Молодой Папа» получит продолжение
Роберт Паттинсон стал грабителем банка в трейлере «Хорошего времени»
Картина Малевича стала самым дорогим лотом торгов Sotheby's в Нью-Йорке
Все материалы
Интернет и СМИ
Время осваивать Tor
Порошенко запретил российские соцсети, и украинцам это не нравится
Остановившая пулю снайпера ИГ камера спасла жизнь журналисту
Претендент на РБК задумал объединить холдинг с «Комсомольской правдой» и Metro
«"ВКонтакте" для русских»
Как украинцы отреагировали на запрет российских социальных сетей
«Через неделю я наточу нож, и джихад выйдет за рамки закона»
Зачем религиозные активисты охотятся на атеистов, шутников и «гомофашистов»
На Украине оценили блокировку российских сайтов в миллиард долларов
Ведущий «Би-би-си» случайно потрогал женщину за грудь в прямом эфире
Все материалы
Ценности
Брак у ворот
Найдены главные причины устраивать свадьбу
Актуальные российские дизайнеры
Кто создает отечественную моду
В московских ЗАГСах продолжат женить в рваных джинсах и шортах
В Виндзорском замке устроили фестиваль Jaguar
Японский дизайнер одела толстушек в форму Сейлор Мун
Lancome предложил женщинам пахнуть «букетом весны»
Самые дорогие в мире серьги продали за 57 миллионов долларов
Все материалы
Путешествия
Зато не на улице
Самое дешевое российское жилье на Airbnb
Armenia South Caucasus Caucasus Eurasia Hyusisayin Poghota Yerevan architecture city downtown pedestrian shopping streetАрмянское радио рекомендует
Почему Армения становится все более привлекательной для российских туристов
Названа минимальная стоимость поездки на Кубок конфедераций
В России отказались усилить безопасность полетов после предупреждений о теракте
The Independent назвала самые негостеприимные места в мире
Бразильский лоукостер разрешил использовать селфи вместо паспорта
В России предложили создать министерство туризма
Все материалы
Из жизни
Харам и фуэте
Оскорбляя чувства верующих: кто рискует танцевать балет в Египте?
Джентльмены удачи
Три истории побегов из тюрьмы, требовавших подготовки и удивительного везения
Men walks by near the advertisement in Seoul, South Korea. Friday, Nov. 19, 2010. «Тут тебя ненавидят сразу»
История россиянки, поселившейся в Южной Корее
Maserati натерли щенком
На американку подали в суд за увлеченность смартфоном на свидании
Модель из Новой Зеландии съела килограммовый буррито за полторы минуты
Японская принцесса отречется от титула и выйдет замуж за простолюдина
Все материалы
Божий дар с яичницей
Тест-драйв Cadillac XT5 и Mercedes-AMG GLE 43
Роскошь и безумие автомобилей 1980-х
Интерьеры машин из прошлого века, в которых было вообще все
#чозаблогер
Тест: угадай автоблогера
10 марок с самыми крупными выплатами по Каско
Самые убыточные автомобильные марки
BMW M5 получит полный привод и восьмиступенчатый «автомат»
Появились фотографии нового российского Kia Rio
Медведь забрался в «Хонду», закрыл дверь и побибикал
Все материалы
От нашего стола
Российские интерьеры, сводящие иностранцев с ума
Зависли на хате
Украинцы придумали дом, который может обойтись без российского газа
Москва за нами
Какие квартиры можно купить в пределах МКАД по цене до трех миллионов рублей
Найден регион России с самой комфортной средой
Сносное настроение
Демонтаж жилых домов в Москве: что нужно знать
Вышка светит
Как выглядит частный особняк, побивший мировой рекорд этажности
Урбанист Джеф Спек пообещал сделать города пешеходными
Все материалы