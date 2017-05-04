Глава Минкавказа явился в Кремль на костылях

Глава министерства по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов пришел на совместное заседание Госсовета и комиссии по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития страны, которое проходит в Кремле, на костылях. Об этом сообщает РИА Новости в четверг, 4 мая.

«Сустав заменил. Это нормально», — пояснил министр в беседе с журналистами.

Ранее в четверг стало известно, что глава Чечни Рамзан Кадыров получил травму ноги во время игры в футбол с командой спецотряда быстрого реагирования «Терек».

В декабре 2012 году сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров сломал руку в ходе рабочей поездки в Турции. В МИД опровергли эту информацию, пояснив, что глава ведомства получил незначительную спортивную травму в ходе игры в футбол.