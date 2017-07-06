В Госдуме призвали фракции следить за прогульщиками

Глава комитета Госдумы по регламенту и организации работы Думы Ольга Савастьянова призвала фракции следить за депутатами, чтобы не допускать прогулов заседаний. Ее слова приводит ТАСС в четверг, 6 июля.

«Нам бы хотелось, чтобы была более успешной внутренняя самоорганизация работы самих фракций», — сказала Савастьянова.

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По ее данным, заседания нижней палаты парламента седьмого созыва не посещают в среднем 25 из 449 депутатов. Иногда встречи проходят без участия около 50 народных избранников. «У нас нет системы штрафов, депутат просто не получает свою заработную плату за день, который он не был на пленарном заседании», — отметила она.

5 июля газета «Ведомости» писала, что депутаты ГД продолжают голосовать за отсутствующих соседей, несмотря на ужесточение регламента. На прошедшем в среду пленарном заседании чужие кнопки нажимали, в частности, коммунисты Юрий Синельщиков и Николай Коломейцев.

13 апреля глава думского комитета по транспорту и строительству Евгений Москвичев призвал депутатов, прогулявших заседания комитета более двух раз, написать объяснительную записку на имя председателя нижней палаты парламента Вячеслава Володина.

В конце прошлого года Госдума внесла поправки в регламент, согласно которым депутаты-прогульщики лишаются шестой части зарплаты за каждый пропуск. Уважительной причиной для отсутствия избранника на заседании считаются отпуск, болезнь или командировка.