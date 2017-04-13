Депутатов-прогульщиков попросили объясниться

Глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев призвал депутатов, прогулявших заседания комитета более двух раз, написать объяснительную записку на имя председателя нижней палаты парламента Вячеслава Володина. Об этом сообщает РИА Новости в четверг, 13 апреля.

«Пусть объяснительную пишут, где они были. Я понимаю, один-два раза, но три — будем докладывать председателю», — заявил Москвичев в ходе заседания комитета.

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16 ноября Госдума начала штрафовать депутатов за отсутствие на пленарках без уважительной причины. За каждый прогул обещают лишать одной шестой части зарплаты — около 60 тысяч рублей.

Весной прошлого года нижняя палата парламента приняла закон, позволяющий лишать депутатского мандата за систематические прогулы и утрату связей с избирателями. В июне на этих основаниях были прекращены полномочия депутата Ильи Пономарева.