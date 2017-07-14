Бездоходное производство

Журнал Forbes Woman назвал топ-10 политиков слабого пола по доходам. Возглавила список депутат Госдумы от «Единой России» Татьяна Соломатина, задекларировавшая по итогам 2016 года более 56 миллионов рублей. В 40 раз меньше результат Натальи Кувшиновой, оказавшейся в первой тройке составленного «Лентой.ру» рейтинга женщин-политиков с самыми скромными заработками.

В подборке Forbes Woman на втором месте — член Совета Федерации Людмила Нарусова, вдова бывшего мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака и мать телеведущей Ксении Собчак. Сенатор поспешила откреститься от звания богатейшей чиновницы, посчитав, что издание «явно ей польстило». Нарусова назвала информацию не соответствующей действительности и зачем-то упомянула, что все ее «средства размещены только в российских банках». Однако в декларации о доходах, опубликованной на официальном сайте верхней палаты парламента, значится та же сумма, что и в рейтинге, — 28,7 миллиона рублей.

«Лента.ру» изучила сведения о доходах сенаторов и депутатов-женщин, а также чиновниц правительства и Кремля за 2016 год и отобрала самых скромных из них.

10. Министр образования и науки Ольга Васильева

6 миллионов 45 тысяч рублей

В ее собственности числится земельный участок площадью 600 квадратных метров, доля в квартире и дача.

В России всего две женщины-министра, поэтому сравнивать особо не с кем. Глава Минздрава Вероника Скворцова заработала не намного больше: 6 миллионов 631 тысячу рублей.

Васильева сменила Дмитрия Ливанова на посту министра образования летом прошлого года. До назначения в кабмин работала заместителем начальника управления администрации президента по общественным проектам.

9. Губернатор ХМАО Наталья Комарова

2 миллиона 913 тысяч рублей

В декларации о доходах отмечается, что из этой суммы почти 220 тысяч — пенсия. В прошлом году глава нефтеносного региона заработала свыше 3,3 миллиона рублей (из которых 750 тысяч были начислены за неиспользованный отпуск). Собственность та же: квартира площадью 186,2 квадратных метра и машино-место.

Доходы остальных российских женщин-губернаторов за 2016-й побольше: глава Забайкальского края Наталья Жданова обогатилась на 5,4 миллиона рублей, губернаторы Владимирской и Мурманской области Светлана Орлова и Марина Ковтун — на 3,6 и 4,2 миллиона рублей соответственно.

8. Уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова

2 миллиона 789 тысяч рублей

Омбудсмен задекларировала самый маленький доход среди кремлевских чиновниц. Кузнецова получила назначение примерно тогда же, что и Васильева — в сентябре прошлого года. В послужном списке матери шестерых детей значились должность исполнительного директора Ассоциации организаций по защите семьи, президента пензенского благотворительного фонда поддержки семьи, материнства и детства «Покров», а также главы регионального исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ).

Для сравнения — ее предшественник на посту уполномоченного Павел Астахов по итогам 2015-го задекларировал доход в 13,6 миллиона рублей.

7. Член Совета Федерации Лариса Тюрина

2 миллиона 767 тысяч рублей

67-летняя Тюрина представляет в Совфеде Рязанскую область. Сенатор владеет земельным участком в 600 квадратных метров для ведения сельского хозяйства и еще одним на тысячу «квадратов» под индивидуальное жилищное строительство. Кроме того, в ее собственности числится жилой дом.

Тюрину делегировала в верхнюю палату парламента Рязанская облдума, где она возглавляла комитет по социальным вопросам. По итогам работы в региональном заксе за 2015 год она задекларировала доход почти в 1,3 миллиона рублей.

Как отмечается на сайте Совфеда, сенатору присвоено почетное звание заслуженного врача России. 30 июня она вместе с коллегами внесла на рассмотрение Госдумы законопроект, запрещающий курить около подъездов многоквартирных домов.

6. Бывший прокурор Крыма, депутат Госдумы Наталья Поклонская

2 миллиона 611 тысяч рублей

Вокруг декларации о доходах Поклонской, возглавляющей думскую комиссию по контролю достоверности сведений о доходах и собственности парламентариев, разгорелся скандал и не один.

Международная антикоррупционная организация Transparency International обвинила депутата в том, что она скрыла факт наличия квартиры в Донецке. Позднее ее декларацией, точнее отсутствием в ней мужа и авто, заинтересовались в «Яблоке». Депутат впоследствии расставила все точки над i: рассказала о расставании с мужчиной (которого ради удобства называла супругом) и опубликовала документы, подтверждающие, что у нее нет жилплощади в Донецке.

Согласно сведениям на сайте нижней палаты парламента, у Натальи Поклонской в собственности нет ни машины, ни недвижимости.

5. Член Совета Федерации Татьяна Мантатова

2 миллиона 400 тысяч рублей

42-летняя Мантатова — новичок в Совете Федерации. Она представляет Бурятию в верхней палате парламента с февраля этого года, соответствующее распоряжение подписал временно исполняющий обязанности главы республики Алексей Цыденов. Татьяна Мантатова заняла место, пустовавшее после ухода из СФ академика Арнольда Тулохонова.

До переезда в Москву парламентарий три года отработала депутатом бурятского Народного Хурала. А прежде чем приступить к политической карьере, несколько лет руководила региональным медиахолдингом.

В 2015 году Мантатова заработала чуть более 2,1 миллиона рублей. Тогда в декларации было указано «незавершенное строительство» жилого дома, мастерской и сауны. В этом году ничего не изменилось.

4. Депутат Госдумы Татьяна Касаева

2 миллиона 1 тысяча рублей

37-летняя народная избранница начала парламентскую деятельность с Федерального Собрания. До этого занималась наукой, в частности, возглавляла факультет экономической безопасности и таможенного дела Саратовского социально-экономического института Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова. В числе ее монографий — «Роль государственных служащих в механизме современного государства» и «Поощрительная правовая политика на государственной службе».

Депутат указала в собственности земельный участок под строительство площадью 976 квадратных метров и жилой дом. Ее супруг, согласно декларации, заработал за год 155 тысяч рублей. В статусе депутата во «ВКонтакте» значится «влюблена в Касаева Вахтанга». Место работы на его странице не указано.

3. Депутат Госдумы Ольга Павлова

1 миллион 587 тысяч рублей

До избрания в нижнюю палату парламента седьмого созыва Павлова, заслуженный тренер России по легкой атлетике, работала в Госсовете Татарстана. За достижения в развитии спорта и физкультуры награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и даже удостоилась персональной благодарности от президента республики Рустама Минниханова. В Госдуме числится в соавторах нескольких законопроектов, регулирующих самые разные области — от местного самоуправления до охоты.

В бытность членом регионального Госсовета Ольга Павлова задекларировала доход в 820 тысяч рублей. В сведениях о собственности ничего не поменялось: за парламентарием числится квартира и доля в еще одной.

2. Депутат Госдумы Наталья Кувшинова

1 миллион 386 тысяч рублей

До того как стать депутатом, уроженка Алтайского края Кувшинова восемь лет проработала в молодежном парламенте при Госдуме, из них пять — его председателем. В молодежном парламенте доходы не декларируют, поэтому сравнивать не с чем.

В нижней палате Федерального Собрания она вошла в состав комитета по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи. Соавтор (правда, один из нескольких десятков) девяти законопроектов социальной направленности, в том числе закона о так называемых «группах смерти».

1. Депутат закса Владимирской области Юлия Жирякова

21 тысяча рублей

В регионах зарплаты традиционно ниже, в том числе и у парламентариев. На минувшей неделе эту несправедливость пытались устранить депутаты красноярского закса, увеличив себе зарплату вдвое — со 100 тысяч до 200 тысяч. В сети их раскритиковали, а вот губернатор Красноярского края Виктор Толоконский вступился за депутатов, подчеркнув, что таких окладов нигде по России нет.

Видимо, все-таки есть: депутат Законодательного собрания Владимирской области Юлия Жирякова по итогам 2016 года заработала 21 тысячу рублей. На сайте регионального парламента отмечается, что депутатство она совмещает с работой в школе.