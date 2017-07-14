Россия
 
Последние новости
Российская семья пропала в Турции
Подмосковного кондуктора возненавидели за высадку в лесу 13-летней безбилетницы
Российские климатологи спрогнозировали цветущее будущее Сибири
СМИ сообщили об уголовном деле в отношении гендиректора «Силовых машин»
Боец Мирзаев упал с велосипеда и попал в больницу
Трамп заявил о возможности направить Путину приглашение в Белый дом
Белорусские власти потребовали объяснений от хозяина ловившей зайцев кошки
Популярные новости
СМИ сообщили об уголовном деле в отношении гендиректора «Силовых машин»
Белорусские власти потребовали объяснений от хозяина ловившей зайцев кошки
Макрон заявил об отказе Франции от требования ухода Асада
Трамп заявил о возможности направить Путину приглашение в Белый дом
Боец Мирзаев упал с велосипеда и попал в больницу
Фото сестры Ким Кардашьян в нижнем белье набрало два миллиона лайков
Журналист разъяснил путаницу со «спутницей» Путина

Бездоходное производство

Топ-10 женщин-политиков с самыми скромными доходами

Перейти в «Мою Ленту»
Наталья Кувшинова
Наталья Кувшинова
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Журнал Forbes Woman назвал топ-10 политиков слабого пола по доходам. Возглавила список депутат Госдумы от «Единой России» Татьяна Соломатина, задекларировавшая по итогам 2016 года более 56 миллионов рублей. В 40 раз меньше результат Натальи Кувшиновой, оказавшейся в первой тройке составленного «Лентой.ру» рейтинга женщин-политиков с самыми скромными заработками.

В подборке Forbes Woman на втором месте — член Совета Федерации Людмила Нарусова, вдова бывшего мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака и мать телеведущей Ксении Собчак. Сенатор поспешила откреститься от звания богатейшей чиновницы, посчитав, что издание «явно ей польстило». Нарусова назвала информацию не соответствующей действительности и зачем-то упомянула, что все ее «средства размещены только в российских банках». Однако в декларации о доходах, опубликованной на официальном сайте верхней палаты парламента, значится та же сумма, что и в рейтинге, — 28,7 миллиона рублей.

«Лента.ру» изучила сведения о доходах сенаторов и депутатов-женщин, а также чиновниц правительства и Кремля за 2016 год и отобрала самых скромных из них.

10. Министр образования и науки Ольга Васильева

6 миллионов 45 тысяч рублей

В ее собственности числится земельный участок площадью 600 квадратных метров, доля в квартире и дача.

В России всего две женщины-министра, поэтому сравнивать особо не с кем. Глава Минздрава Вероника Скворцова заработала не намного больше: 6 миллионов 631 тысячу рублей.

Васильева сменила Дмитрия Ливанова на посту министра образования летом прошлого года. До назначения в кабмин работала заместителем начальника управления администрации президента по общественным проектам.

9. Губернатор ХМАО Наталья Комарова

2 миллиона 913 тысяч рублей

В декларации о доходах отмечается, что из этой суммы почти 220 тысяч — пенсия. В прошлом году глава нефтеносного региона заработала свыше 3,3 миллиона рублей (из которых 750 тысяч были начислены за неиспользованный отпуск). Собственность та же: квартира площадью 186,2 квадратных метра и машино-место.

Доходы остальных российских женщин-губернаторов за 2016-й побольше: глава Забайкальского края Наталья Жданова обогатилась на 5,4 миллиона рублей, губернаторы Владимирской и Мурманской области Светлана Орлова и Марина Ковтун — на 3,6 и 4,2 миллиона рублей соответственно.

8. Уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова

2 миллиона 789 тысяч рублей

Омбудсмен задекларировала самый маленький доход среди кремлевских чиновниц. Кузнецова получила назначение примерно тогда же, что и Васильева — в сентябре прошлого года. В послужном списке матери шестерых детей значились должность исполнительного директора Ассоциации организаций по защите семьи, президента пензенского благотворительного фонда поддержки семьи, материнства и детства «Покров», а также главы регионального исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ).

Для сравнения — ее предшественник на посту уполномоченного Павел Астахов по итогам 2015-го задекларировал доход в 13,6 миллиона рублей.

7. Член Совета Федерации Лариса Тюрина

2 миллиона 767 тысяч рублей

67-летняя Тюрина представляет в Совфеде Рязанскую область. Сенатор владеет земельным участком в 600 квадратных метров для ведения сельского хозяйства и еще одним на тысячу «квадратов» под индивидуальное жилищное строительство. Кроме того, в ее собственности числится жилой дом.

Тюрину делегировала в верхнюю палату парламента Рязанская облдума, где она возглавляла комитет по социальным вопросам. По итогам работы в региональном заксе за 2015 год она задекларировала доход почти в 1,3 миллиона рублей.

Как отмечается на сайте Совфеда, сенатору присвоено почетное звание заслуженного врача России. 30 июня она вместе с коллегами внесла на рассмотрение Госдумы законопроект, запрещающий курить около подъездов многоквартирных домов.

6. Бывший прокурор Крыма, депутат Госдумы Наталья Поклонская

2 миллиона 611 тысяч рублей

Вокруг декларации о доходах Поклонской, возглавляющей думскую комиссию по контролю достоверности сведений о доходах и собственности парламентариев, разгорелся скандал и не один.

Международная антикоррупционная организация Transparency International обвинила депутата в том, что она скрыла факт наличия квартиры в Донецке. Позднее ее декларацией, точнее отсутствием в ней мужа и авто, заинтересовались в «Яблоке». Депутат впоследствии расставила все точки над i: рассказала о расставании с мужчиной (которого ради удобства называла супругом) и опубликовала документы, подтверждающие, что у нее нет жилплощади в Донецке.

Согласно сведениям на сайте нижней палаты парламента, у Натальи Поклонской в собственности нет ни машины, ни недвижимости.

5. Член Совета Федерации Татьяна Мантатова

2 миллиона 400 тысяч рублей

42-летняя Мантатова — новичок в Совете Федерации. Она представляет Бурятию в верхней палате парламента с февраля этого года, соответствующее распоряжение подписал временно исполняющий обязанности главы республики Алексей Цыденов. Татьяна Мантатова заняла место, пустовавшее после ухода из СФ академика Арнольда Тулохонова.

До переезда в Москву парламентарий три года отработала депутатом бурятского Народного Хурала. А прежде чем приступить к политической карьере, несколько лет руководила региональным медиахолдингом.

В 2015 году Мантатова заработала чуть более 2,1 миллиона рублей. Тогда в декларации было указано «незавершенное строительство» жилого дома, мастерской и сауны. В этом году ничего не изменилось.

4. Депутат Госдумы Татьяна Касаева

2 миллиона 1 тысяча рублей

37-летняя народная избранница начала парламентскую деятельность с Федерального Собрания. До этого занималась наукой, в частности, возглавляла факультет экономической безопасности и таможенного дела Саратовского социально-экономического института Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова. В числе ее монографий — «Роль государственных служащих в механизме современного государства» и «Поощрительная правовая политика на государственной службе».

Депутат указала в собственности земельный участок под строительство площадью 976 квадратных метров и жилой дом. Ее супруг, согласно декларации, заработал за год 155 тысяч рублей. В статусе депутата во «ВКонтакте» значится «влюблена в Касаева Вахтанга». Место работы на его странице не указано.

3. Депутат Госдумы Ольга Павлова

1 миллион 587 тысяч рублей

До избрания в нижнюю палату парламента седьмого созыва Павлова, заслуженный тренер России по легкой атлетике, работала в Госсовете Татарстана. За достижения в развитии спорта и физкультуры награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и даже удостоилась персональной благодарности от президента республики Рустама Минниханова. В Госдуме числится в соавторах нескольких законопроектов, регулирующих самые разные области — от местного самоуправления до охоты.

В бытность членом регионального Госсовета Ольга Павлова задекларировала доход в 820 тысяч рублей. В сведениях о собственности ничего не поменялось: за парламентарием числится квартира и доля в еще одной.

2. Депутат Госдумы Наталья Кувшинова

1 миллион 386 тысяч рублей

До того как стать депутатом, уроженка Алтайского края Кувшинова восемь лет проработала в молодежном парламенте при Госдуме, из них пять — его председателем. В молодежном парламенте доходы не декларируют, поэтому сравнивать не с чем.

В нижней палате Федерального Собрания она вошла в состав комитета по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи. Соавтор (правда, один из нескольких десятков) девяти законопроектов социальной направленности, в том числе закона о так называемых «группах смерти».

1. Депутат закса Владимирской области Юлия Жирякова

21 тысяча рублей

В регионах зарплаты традиционно ниже, в том числе и у парламентариев. На минувшей неделе эту несправедливость пытались устранить депутаты красноярского закса, увеличив себе зарплату вдвое — со 100 тысяч до 200 тысяч. В сети их раскритиковали, а вот губернатор Красноярского края Виктор Толоконский вступился за депутатов, подчеркнув, что таких окладов нигде по России нет.

Видимо, все-таки есть: депутат Законодательного собрания Владимирской области Юлия Жирякова по итогам 2016 года заработала 21 тысячу рублей. На сайте регионального парламента отмечается, что депутатство она совмещает с работой в школе.

Подготовила Екатерина Кориненко

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Forbes вычислил самых богатых российских чиновниц и женщин-политиков
Мать Собчак усомнилась в своей декларации о доходах
Депутат закса Владимирской области заработала за год 20 тысяч рублей
Жена премьера и супруги двух министров остались без доходов
Другие материалы рубрики
Россия00:05Сегодня

Кнутом или пряником

Чему может научить финская школа — самая либеральная в мире
16:4713 июля

«Макдоналдс» заплатит 300 тысяч рублей москвичке с выбитыми зубами

21:0313 июля

Экспертиза не выявила отравляющих веществ в подмосковных ягодах

20:4413 июля

Шахтер погиб при обрушении горной породы на Урале

Россия00:0513 июля
Никита Лобанов-Ростовский

Таких друзей пожалуйте в музей

Ростовский кремль обвинил британского мецената в дарении поддельных картин
13:4913 июля

Полиция приостановила расследование дела о нападении с зеленкой на Навального

20:0513 июля

Жительницу Салехарда осудили за смерть второго по счету ребенка

18:2413 июля

Власти Подмосковья оценили готовность объектов ЖКХ к холодам

Россия00:01 1 июля

Родила — убила

Почему матери лишают жизни новорожденных детей
19:3113 июля

Слуцкий заверил в готовности России сотрудничать с Советом Европы

13:2213 июля

Из подмосковного питомника сбежали 12 зубров

16:3613 июля

Четверо взрослых и младенец погибли в массовом ДТП на трассе «Крым»

Россия
Кнутом или пряником
Чему может научить финская школа — самая либеральная в мире
Наталья КувшиноваБездоходное производство
Топ-10 женщин-политиков с самыми скромными доходами
Никита Лобанов-РостовскийТаких друзей пожалуйте в музей
Ростовский кремль обвинил британского мецената в дарении поддельных картин
Экспертиза не выявила отравляющих веществ в подмосковных ягодах
Шахтер погиб при обрушении горной породы на Урале
Путь Егора
Сергей Мостовщиков о 13-летнем машинисте поезда 139Н, который не может ходить
Храм Покрова Пресвятой Богородицы в Бутырской тюрьме«Место, где ты не хочешь оказаться»
Почему бизнесмен решил восстановить храм в Бутырской тюрьме
Все материалы
Мир
Мафия бессмертна
Итальянские власти начали очередной этап борьбы с преступным кланом ндрангета
Индийский слон в ближневосточной лавке
Зачем премьер-министр Моди ездил в Израиль
Страстный имам и его детка
В Индонезии проповедника шариата отдали под суд за принуждение к порносъемкам
Макрон заявил об отказе Франции от требования ухода Асада
Трамп заявил о возможности направить Путину приглашение в Белый дом
В малайзийском штате ввели наказание розгами для нарушающих законы шариата
Джордж ПеллСтрах и ненависть в Ватикане
Третье лицо Святого Престола обвинили в растлении малолетних
Все материалы
Бывший СССР
Окончательно запутались в сети
Зачем Литва включилась в борьбу с «русскими хакерами»
Восставшие из Рады
Почему Генпрокуратура Украины хочет массово лишать депутатов неприкосновенности
Всюду последили
Сумеет ли Киев контролировать граждан России на Украине
Белорусские власти потребовали объяснений от хозяина ловившей зайцев кошки
Служащие в 54-й бригаде ВСУ бойцы «Правого сектора» объявили голодовку
Лавров помечтал о монополии на силу на Украине
Депутат Рады назвал возможного главу объединенных республик Донбасса
Все материалы
Финансы
«Выйти из этой террористической организации»
Нужно ли России покинуть ВТО
Число итальянцев за чертой бедности выросло втрое
Зачистка в секторе
Накроет ли Россию новой волной банковского кризиса
Россия перейдет на национальные кредитные рейтинги
Внешний долг России вырос за полгода на 15 миллиардов долларов
Греф назвал биткоин страхом банковской системы
СМИ сообщили о передаче дела о мошенничестве против Промсвязьбанка в суд Никосии
Все материалы
Бизнес
Раздвоение личности
Китайские копии популярных европейских автомобилей
Чистая работа
На терминале «Восточный Порт» уголь грузят без шума и пыли
Дорожная грамота
Как водителям оформить ДТП по новым правилам
Роспотребнадзор откажется от плановых проверок в 2018 году
«Дон-строй» не изменит стратегию продаж с выходом в комфорт-класс
В Uber оценили долю объединенной с «Яндексом» компании на российском рынке
Правительство одобрило продажу 25 процентов Пулково инвестору из ОАЭ
Все материалы
Силовые структуры
Заур Дадаев в Московском окружном военном судеВышло сроком
Почему главный фигурант дела об убийстве Немцова ушел от пожизненного
Служебный капкан
За что бывший гаишник застрелил сожительницу перед самоубийством
Смерть на обочине
За что майор внутренней службы расстрелял жену и тестя под Ростовом-на-Дону
Прокурор рассказала про угрозы свидетелям по делу об убийстве Немцова
СМИ сообщили об уголовном деле в отношении гендиректора «Силовых машин»
Прокурор рассказала о запасном плане убийства Немцова в «Украине»
Против отпустивших наркодилера оперативников Подольска возбудили уголовное дело
Все материалы
Наука и техника
Мемасы внутри
Чем грозит превращение бактерий в носители информации
Полет мысли
Завораживающие и трогательные снимки с беспилотников
Явление сверхдержавы
Китай обнародовал планы покорения Солнечной системы
Российские климатологи спрогнозировали цветущее будущее Сибири
Собранную Нилом Армстронгом лунную пыль выставят на торги
Китайский 17-тонный бульдозер станцевал тверк на двух колесах
«Товарищ Коба хороший работник»
Почему Сталин осторожничал в 1917 году
Все материалы
Спорт
Майк ТайсонОни богаты, а ты нет
От 4 фунтов до 1 миллиона в неделю — как и когда спортсмены стали миллионерами
December 30, 2016; Las Vegas, NV, USA; Amanda Nunes celebrates her TKO victory and championship retention against Ronda Rousey during UFC 207 at T-Mobile Arena. Mandatory Credit: Mark J. Rebilas-USA TODAY SportsЗаметный перевес
Почему был отменен главный бой UFC 213
«Надеюсь, по воротам он бьет лучше»
Дарт Вейдер, неудачная чеканка и другие конфузы на презентациях футболистов
Руни забил мяч с 30 метров в первом матче после возвращения в «Эвертон»
Боец Мирзаев упал с велосипеда и попал в больницу
Мэйуэзера уличили в неуплате налогов
МВД воспротивится полуголым толпам во время ЧМ-2018
Все материалы
Культура
Мартышкин труд
Лучшие обезьяны в истории кинематографа
Генеральный прогон балета «Маленькая смерть» Иржи КилианаГей-радар на Гитлера
Удастся ли построить Париж в московском «Стасике»
Тамара МиансароваТолько песня совсем не о том
Умерла исполнительница шлягера «Черный кот» Тамара Миансарова
Объявлены номинанты на премию «Эмми»
Вышел трейлер «Темных времен» с Гэри Олдманом в роли Черчилля
Шайя ЛаБаф признался в алкогольной зависимости и падении на дно
Елена Ваенга перенесла выступление из-за травмы шеи
Все материалы
Интернет и СМИ
Ничего себе поездочка
Как слияние Uber и «Яндекс.Такси» повлияет на пассажиров и водителей
Подмосковного кондуктора возненавидели за высадку в лесу 13-летней безбилетницы
В Минкомсвязи прокомментировали данные об угрозе на портале госуслуг
Роскомнадзор принял меры из-за времени выхода в эфир передач о Шурыгиной
Портал госуслуг поставил под удар личные данные пользователей
В сети пошутили над «униженным Uber» и транспортным мегамонстром «Убяндексом»
Иголка в куче порно
Как в сети вычисляют педофилов и продавцов детской эротики
Все материалы
Ценности
Человек и кошка
Почему Лана Дель Рей и Нудл из Gorillaz неравнодушны к Jaguar
Интимный вопрос
Чем порадовать мужа в первую брачную ночь
Jaguar показал новый спортивный кроссовер с точкой доступа Wi-Fi
Victoria’s Secret показала «Очень сексуальную бабочку»
Шарлотта Генсбур и Мика Арганараз станцевали в серебряных сапогах
Раф Симонс превратил одежду в граффити
Fendi снял рекламу на острове вулканов Лансароте
Все материалы
Путешествия
В гостях у гейши
Особенности сексуальной культуры в современной Японии
Центр Азии
Почему нужно хотя бы раз побывать в Гонконге — самом удивительном городе Китая
Сохранить для потомков
Список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 2017 году пополнился новыми памятниками
Закончившийся гибелью туристки взлет лайнера попал на видео
Российская семья пропала в Турции
Сотрудники United Airlines сломали дорогое инвалидное кресло пассажира
Эйфелева башня объявила о своем закрытии из-за Трампа
Все материалы
Из жизни
«У меня теперь есть все, о чем можно мечтать»
Как живется человеку, ставшему миллионером благодаря покупке биткоинов
Наши руки не для скуки
Что крутили вместо спиннера в разные времена
Пост как улика
Антипример звезд: неверные супруги все чаще разоблачаются в соцсетях
Пытавшаяся повторить сцену из «Грязных танцев» пара попала в больницу
Фото сестры Ким Кардашьян в нижнем белье набрало два миллиона лайков
Найди клад сумасшедшего миллионера
Сокровище ждет своего героя, но двое смельчаков уже погибли
Беременная австралийка устроила фитнес-тренировку в больнице перед родами
Все материалы
Как Nissan попытался сделать седан-кроссовер
Забытые концепт-кары: Nissan XIX, который совместил в себе несовместимое
Починим бесплатно!
«Лады», «Тойоты», «Мерседесы» и другие машины, которые бесплатно чинят в РФ
В СССР такого не было
Фотографии со второго этапа гонок классических автомобилей в Подмосковье
Длительный тест новой «Куги»
Тест-драйв кроссовера Ford Kuga: часть первая, знакомство
В Nissan Juke встроили видеорегистратор с 360-градусным обзором
Hyundai представила первый 275-сильный хот-хэтч
79-летняя гонщица проехала за рулем 800-сильного болида Формулы-1
Все материалы
«Я ничего не делаю, и мне это нравится»
Откровения москвички, которая сдает жилье и принципиально не работает
Зарыться в песок
Купить квартиру на море теперь можно за миллион рублей и дешевле
Входят и выходят
Самые известные, необычные и дорогие бордели мира
Эксперты назвали минимальную стоимость ремонта квартиры в Москве
У вас упало
Что на самом деле происходит с ценами на квартиры в Москве
Американские студенты построили для бездомных жилье из мусора
Россиянам пообещали европейские ставки по ипотеке
Все материалы