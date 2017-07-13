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Красноярские либерал-демократы назвали повышение своих зарплат подставой

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Депутаты Законодательного собрания Красноярского края по ошибке приняли законопроект, увеличивающий их зарплату вдвое — со 100 тысяч до 200 тысяч рублей, заявил член регионального закса Александр Глисков (ЛДПР). Его слова приводит «7 канал».

«Законопроект вообще касался исчисления стажа службы, по нему было заключение Счетной палаты, что он денег не требует, он прошел комитет. А, оказывается, на сессии два депутата-единоросса внесли новую редакцию, никому об этом не сказали, никого не предупредили», — рассказал парламентарий.

По словам Глискова, большинство парламентариев думали, что голосуют за совсем другую инициативу. «Правда для многих вскрылась через неделю», — добавил он, отметив, что его коллеги в шоке от этой ситуации.

Все депутаты от ЛДПР призывают отменить законопроект, так как он был принят с нарушением регламента. «Мы отзываем свои голоса под этим законом и требуем созвать чрезвычайную сессию Законодательного Собрания. (...) Не может быть речи ни о каком повышении зарплат депутатам пока не повышены в разы зарплаты учителей, врачей, библиотекарей», — говорится на сайте регионального отделения партии.

По данным прокуратуры Красноярского края, поправки в проект закона внесли в день сессии заксобрания. Новая редакция закона предполагает повышение зарплат вдвое всем госслужащим, в том числе губернатору, председателю правительства края, спикеру, главам Счетной палаты и крайизбиркома, уточняет телеканал.

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