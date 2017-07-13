Кровные есть

Красноярские депутаты решили поднять себе зарплату — со 100 тысяч до 200 тысяч рублей. Невиданное единодушие парламентариев, которые изначально рассматривали законопроект об увеличении окладов библиотекарям и врачам, высмеял журналист местного телеканала. Однако губернатор Красноярского края юмора не оценил. По словам Виктора Толоконского, так мало в России почти нигде уже не зарабатывают. Когда и почему народные избранники прибавляют и убавляют свое жалованье — выясняла «Лента.ру».

Изначально в красноярском заксобрании обсуждалось повышение оклада не парламентариев, а «госслужащих, руководителей муниципальных предприятий, библиотекарей, врачей», рассказал депутат от партии «Патриоты России» Иван Серебряков. Каким образом законопроект так сильно поменялся, он не пояснил.

«Это круто — куда-то избраться, а потом поднять себе зарплату. Я благодарю вас, ни в чем себе не отказывайте! Как вы жили на 100 тысяч рублей?» — так ведущий ТВК Александр Смол прокомментировал эту новость. Он также отметил скорость, с которой депутаты урегулировали вопрос, касающийся их собственных доходов.

Видео: SUN / YouTube

Ироничные замечания журналиста и сама ситуация насмешила многих интернет-пользователей, в отличие от красноярского губернатора. Виктор Толоконский ничего необычного в финансовых притязаниях законотворцев не увидел и законопроект о повышении их окладов подписал: «В России таких зарплат уже сейчас почти нет. И они не изменялись в течение десятка и более лет, поэтому здесь основания и аргументы, безусловно, есть».

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«Власть жить хуже не станет»

Толоконский не впервые заступается за кошелек парламентариев. Два года назад он высказался против инициативы депутата горсовета Красноярска Константина Сенченко, предложившего по примеру коллег из Госдумы урезать свои зарплаты. «Мы не можем сегодня в такое тяжелое время сокращать людей, снижать их доходы», — говорил глава региона.

Депутат краевого законодательного собрания шестого созыва Олег Пащенко тогда обвинил Сенченко в «дешевом пиаре». «Все ведь прекрасно понимают, что, сокращая зарплаты, власть жить хуже не станет», — заявил он и заверил, что готов пойти на сокращение оплаты труда. Некоторые парламентарии отмечали, что в Красноярском крае, в отличие от федеральных органов власти, в последние годы депутатские зарплаты практически не росли.

Нежелание парламентариев отказаться от части денег иногда подвигает людей выйти на улицу. Зимой 2014 года у здания закса Оренбургской области прошел пикет «Слуги народа, затяните пояса». Жители требовали, чтобы народные избранники наконец начали экономить. «Мы призываем депутатов быть с народом и сократить свои зарплаты хотя бы до 25 тысяч рублей в месяц… Миллионы, которые они тратят на автомобили и на многое другое, могли бы пойти на детей-сирот, на пенсионеров, на поддержку реального сектора экономики», — говорилось в требованиях. Никто из чиновников за время мероприятия к людям не вышел.

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Принцип мушкетеров, или Кто больше

В Центральной России на народные настроения традиционно реагируют более оперативно. В марте 2015 года президент России Владимир Путин сократил на 10 процентов свою зарплату, а также зарплаты сотрудников аппарата правительства и депутатов Госдумы. Уже в следующем месяце спикер петербургского парламента Вячеслав Макаров заявил об аналогичном сокращении фонда зарплаты: «Подобное решение позволит существенно сэкономить средства бюджета города, ведь приоритетом для нас остается социальная поддержка жителей Санкт-Петербурга».

Не остался в стороне глава Чечни Рамзан Кадыров, сократив свой оклад на 10 процентов. Не поскупился руководитель Крыма Сергей Аксенов: он пообещал лишить себя аж половины зарплаты. В этот период потери, правда, более скромные, добровольно понесли и другие краевые парламенты.

Фото: Дмитрий Духанин / «Коммерсантъ»

Впрочем, региональные народные избранники не всегда бескорыстно снижают свои оклады: по разумению политиков, это поможет им заработать симпатии избирателей. Перед прошлогодними выборами в законодательном собрании Ленобласти решили вдвое сократить число работающих за деньги депутатов — с 50 до 25 человек, что должно было сэкономить бюджету половину средств. Однако в итоге затраты на содержание депутатского корпуса, наоборот, выросли: выяснилось, что зарплаты «профессиональных» избранников удвоились.

Мособлдума прошлым летом оставила без зарплаты 15 депутатов, а 6 июля вернула депутатские оклады пяти парламентариям.

Тюменские депутаты применили схожую схему за три дня до выборов. 15 сентября они приняли законопроект, согласно которому оклад председателя облдумы был снижен с 26 до 22 МРОТ (по примерным подсчетам, с 258 до 218 тысяч рублей). Это повлекло уменьшение зарплат остальных парламентариев. Однако бывший помощник одного из депутатов счел их старания недостаточными: в июне он опубликовал петицию, в которой призвал политиков уравнять свои оклады с заработками рядовых граждан.

Почти вполовину (на 45 процентов) снизили свои зарплаты ивановские единороссы — так говорилось в пресс-релизе регионального отделения партии от 1 апреля 2015 года. Однако анонсированное сокращение, как выяснили журналисты, оказалось чей-то первоапрельской шуткой.

Искусство экономии по-депутатски

Предложения снизить зарплаты депутатов дискредитируют их деятельность, заявляла депутат Госдумы шестого созыва от КПРФ Ольга Алимова. «Нас уже никто не спрашивает о том, что мы думаем о том или ином законе. Мы слышим даже, как единороссы возмущаются — мол, вы вообще нас за людей не считаете, мы только кнопки нажимаем. А вы у нас еще и зарплату отнять хотите», — жаловалась она. Через три дня после эмоционального заявления депутата был подписан указ, которым было сокращено денежное содержание в том числе и народных избранников.

Андрей Васильев Фото: пресс-служба законодательного собрания Санкт-Петербурга

С коммунисткой солидарен единоросс, депутат заксобрания Санкт-Петербурга Андрей Васильев. В феврале он заявил, что ему стыдно получать столь скромные средства, и предложил поднять оклад парламентариев в 1,5 раза. По его словам, за пять лет депутаты увеличили зарплаты учителям, врачам, библиотекарям, работникам культуры, но только не себе. «А депутат — не изгой!» — сокрушался Васильев, ежемесячное жалованье которого составляет около 270 тысяч рублей. За пять лет депутатской деятельности Васильев представил три закона — в частности, предложил сохранить музей на крейсере «Аврора» и отметить в Петербурге День ветерана.

Депутат Госдумы Виталий Милонов жалобы бывшего коллеги осудил, попутно заметив, что работа в Москве не сравнится с «годами умиротворения в заксе». «Одно заседание в неделю, которое заканчивается до обеда. Максимум еще раз в неделю на комиссию сходить, — перечислил он достоинства своей бывшей работы. — А не устраивает — зачем тогда баллотироваться?»

Автор закона о запрете гей-пропаганды среди несовершеннолетних вместе с тем заметил, что на зарплату депутата федерального парламента — «триста с небольшим тысяч» (в 2016 году она составляла 385 тысяч рублей) — особо не разгуляешься. «Раньше считал, что могу иногда купить телефон, последнюю новинку. Очень хочу Apple Watch вторые. Но, честно говоря, не могу себе позволить: доходы невысокие. Так что хожу с первыми», — признался он.