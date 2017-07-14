Сенатор обосновал разрыв между зарплатами депутатов и учителей

Первый замглавы комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Алексей Александров прокомментировал агентству Regions.ru новость о решении красноярских депутатов вдвое увеличить себе зарплату. По мнению сенатора, парламентарии должны зарабатывать больше, чем учителя или врачи.

«Потому что его [депутата] работа более ответственная и требующая более высокой квалификации. Именно от результатов его работы зависит положение врача, учителя, а также больного и школьника», — считает политик.

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Александров посетовал, что ему тяжело рассуждать о проблеме разрыва между зарплатами. «Любимая тема — почему учителям, врачам платят так мало, в 3-4 раза меньше депутатов? Ну, давайте депутатам вовсе не платить! Зачем депутату машина? — пусть ходит пешком. Зачем депутату рабочее место? — пусть пишет на пеньке, как Ленин», — сказал он, добавив, что это «все пустые разговоры» и что такой подход неверен.

О принятии членами Заксобрания Красноярского края законопроекта, увеличивающего их зарплату со 100 до 200 тысяч рублей, 11 июля со ссылкой на источник в региональном парламенте сообщило РИА Новости. Как отметил собеседник агентства, документ может быть утвержден только вслед за внесением соответствующих поправок в краевой бюджет. В то же время красноярские либерал-демократы заявляли, что данный законопроект изначально касался исчисления стажа службы, но уже на сессии двумя депутатами-единороссами без предупреждения была внесена новая редакция документа.

По данным Росстата, в первом квартале текущего года средняя зарплата педагогов общеобразовательных учреждений в России составила 33,2 тысячи рублей в месяц (в Красноярском крае — 36,1 тысячи). Средний ежемесячный оклад федеральных чиновников в 2016-м составил 115,7 тысячи рублей.