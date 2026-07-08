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06:06, 8 июля 2026Бывший СССР

Недопуск Зеленского на заседания саммита НАТО назвали издевательством

Соскин назвал издевательством недопуск Зеленского на заседания саммита НАТО в Анкаре
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин прокомментировал недопуск президента Украины Владимира Зеленского на заседания саммита НАТО в Анкаре. Об этом он высказался в эфире своего YouTube-канала.

Соскин назвал издевательством недопуск Зеленского на заседания саммита НАТО.

«Мало того, что Зеленского пустят только на ужин без всяких заседаний, так еще и поесть нормально не дадут. Это ведь фирменное издевательство, где натовцы лишний раз показывают, что думают о нас на самом деле», — возмутился он.

Ранее Зеленский рассказал журналистам о подготовке к встрече с американским коллегой Дональдом Трампом на полях саммита НАТО в Анкаре. «Настрой нормальный, рабочий, боевой. Перед президентом Трампом всегда должен быть боевой», — ответил он на соответствующий вопрос.

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